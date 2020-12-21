Церковні свята в січні 2021: календар православних свят по днях
Січень 2021 — перший місяць нового року — багатий на церковні свята. Серед них — Святвечір, Різдво Христове, день пам’яті Василія Великого… Та окрім великих свят увесь православний світ чекатимуть не менш важливі дати. Які церковні дати відзначатимуть віряни в перший місяць нового року? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у січні 2021 року, щоб не пропустити великі та значущі православні дати.
Січень — місяць, який порадує нас багатьма важливими датами. Так, 6 січня починається цикл новорічно-різдвяних свят. Перше з них — Святвечір, або Святий вечір, — вечір перед Різдвом. 7 січня весь православний світ відзначає Різдво Христове. Це одне з найголовніших релігійних свят як у православних християн, так і в католиків. 14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.
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Церковні свята в січні 2021 року
1 січня — праведного Іллі Муромця, Печерського.
2 січня — праведника Іоанна Кронштадського, чудотворця; преподобного Ігнатія, архімандрита Печерського.
3 січня — мучениці Юліанії.
4 січня — великомучениці Анастасії Узорішительниці.
5 січня — священномученика Василія, пресвітера; мучеників Макарія та Івана.
6 січня — Святвечір.
7 січня — Різдво Христове.
8 січня — Собор Пресвятої Богородиці.
9 січня — апостола Стефана, первомученика і архідиякона.
10 січня — мучеників 20000 Нікомидійських.
11 січня — 14000 немовлят, від Ірода убієнних.
12 січня — святителя Макарія.
13 січня — віддання свята Різдва Христового.
14 січня — Обрізання Господнє; святителя Василія Великого.
15 січня — передсвято Богоявлення; кончина Серафима Саровського.
16 січня — пророка Малахії.
17 січня — собор 70 апостолів.
18 січня — надвечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір.
19 січня — Хрещення Господнє.
20 січня — віддання свята Богоявлення; собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
21 січня — преподобного Григорія, чудотворця Печерського.
22 січня — святителя Пилипа.
23 січня — святителя Феофана Затворника.
24 січня — преподобного Феодосія Великого.
25 січня — мучениці Татіани.
26 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка.
27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.
28 січня — преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника.
29 січня — блаженного Максима.
30 січня — преподобного Антонія Великого.
31 січня — преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.
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