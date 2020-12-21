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Музика на Новий рік 2021: незвичайний плейлист

21.12.2020

Перед новорічними святами звідусіль лунають «Jingle bells», «Let it snow», «All I want for Christmas» і «Last Christmas». Ця музика на Новий рік, звичайно, чудова, але все ж хочеться чогось нового. За допомогою яких пісень ми зможемо створити новорічний настрій і здивувати друзів на вечірці? Ми підготували святковий плейлист, де зібрана музика на Новий рік 2021

Музика на Новий рік 2021

  • Вєрка Сердючка – Новогодняя
  • Вєрка Сердючка – Елки
  • George Michael – Last Christmas
  • Потап і Настя – От сосны
  • Дискотека Авария – Новый год
  • Snoop Doggy Dogg — Santa Claus Goes Straight To The Ghetto
  • RAMONES — Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)
  • Blink-182 — Won’t Be Home For Christmas
  • The Boy Leat Likely To — Christmas Isn’t Christmas
  • Marika Hackman — Driving Under Stars
  • Mr Little Jeans — Dear Santa
  • John Williams — Somewhere In My Memory
  • Олег Скрипка — Щедрик
  • Stevie Wonder, Andra Day — Someday At Christmas
  • Nirvana – Girls (Dj Dima House & Samsonoff Remix)
  • Kid Cudi – Pursuit of Happiness (Steve Aoki Remix)

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