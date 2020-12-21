Наближається одне з найулюбленіших свят ‒ Новий рік. Звичайно ж, кожен хоче створити святкову атмосферу. А для цього можна прикрасити не тільки свій дім, але й клас. Так новорічний настрій буде супроводжувати вас не тільки вдома, але й у школі. Як можна прикрасити клас до нового року? Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих ідей декору до свята.

Новорічні гірлянди

Звичайно ж, що новорічні гірлянди можуть підняти настрій і подарувати відчуття свята. Варіантів тут може бути багато: від звичайних склеєних кілець, до складних композицій. У такій справі головне проявити фантазію, а у дітей, як відомо, вона дуже багата.

Малюнки на новорічну тематику

Іще один простий спосіб додати собі святкового настрою ‒ це зробити новорічні малюнки. Ними можна прикрасити частину класної дошки, або зробити невелику виставку на одному зі стендів.

Сніжинки

Новий рік не можна уявити без снігу та сніжинок. Ними найкраще прикрасити стелю у класі. Тут вже буде де розгулятися дитячої фантазії. До того ж, зараз в інтернеті можна знайти дуже багато викрійок ‒ щоб кожна зі сніжинок мала свою унікальну форму.

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Малюнки на вікнах

Малюнки на вікнах ‒ відмінний спосіб проявити всі свої здібності. Дід Мороз, Снігуронька, Сніговик або новорічна ялинка ‒ такі картинки не тільки подарують свято, але й піднімуть настрій навіть найбільш похмурому учневі.

Новорічний камін

Так, при великому бажанні можна облаштувати в класі декоративний камін. Тут знадобиться багато картону, кольорового паперу й трохи фантазії. До речі, поруч із каміном можна поставити декоративну ялинку. Ефект буде приголомшливий!

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