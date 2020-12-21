Домашні бургери: топ-5 рецептів від учасників «МастерШеф»
21.12.2020
Топ-5 нескладних рецептів бургерів допоможуть вам здивувати своїх близьких популярною стравою. Секрети приготування домашніх бургерів від учасників «МастерШеф» знайдете в матеріалі.
Чизбургер
Інгредієнти:
- Яловичина – 500 г
- Масло – 50 г
- Сіль – 7 г
- Спеції (на ваш смак) – 7 г
- Олія – 1 ст. л.
- Салат (зелений) – 4 листи
- Помідори – 4 шматочки
- Солоний огірок – 4 шт.
- Цибуля (червона) – 4 кільця
- Соус (майонез домашній) – ½ склянки
- Соус (кетчуп і гірчиця) – по 1 ст. л.
- Булки – 4 шт.
- Соус (вустерширський) – за смаком
- Оцет яблучний – за смаком
- Сир – 4 скибочки
Приготування:
- Приготувати соус. Змішати майонез, кетчуп, гірчицю, вустерширський соус, яблучний оцет і мелений перець у блендері.
- М’ясо і жир нарізати, додати сіль і приправи, прокрутити через м’ясорубку. Фарш не м’яти! Закрити плівкою миску з фаршем, і поставити в холодильник на годину.
- Нагріти сковороду, налити в неї олію і дочекатися, поки вона не почне диміти. Взяти 130 грамів охолодженого фаршу, надати йому форму котлети і викласти на сковорідку. Обсмажувати з кожного боку по 4-5 хвилин доти, поки котлета не стане рум’яною. Коли вона буде готова, покласти на неї шматочок сиру.
- Розрізати булку навпіл і підсушити її на сковороді або в тостері.
- Можна збирати бургер. На нижню частину булки покласти лист салату, полити невеликою кількістю соусу. Потім викласти котлету з сиром, помідор, цибулю, солоний огірок і накрити верхньою частиною булочки.
Монте-Крісто бургер
Інгредієнти:
- Шинка (прошуто) – 8 шматочків
- Вино (біле сухе) – ½ склянки
- Сир твердий – 170 г
- Борошно – 2 ст. л.
- Олія – 1 ст. л.
- Булочки для бургера – 4 шт.
- Яйця – 2 шт.
- Вершки – ½ склянки
- Цукор – ½ склянки
- Ваніль (екстракт) – 1 ч. л.
- Сіль – ¼ ч. Л.
- Гриби (печериці сушені, подрібнені) – 2 ст. л.
- Сіль – 1 ст. л.
- Перець (мелений чорний) – 1 ч. л.
- Яловичина (яловичий фарш) – 520 г
Приготування:
- Робимо сирне фондю. Налити вино в розігріту каструлю і довести до кипіння. Змішати тертий сир з борошном і поступово додавати його невеликими жменьками в каструлю. Перемішувати до ти, поки сир повністю не розплавиться. Залишити фондю на мінімальному вогні.
- Готуємо чипси з прошуто. Розігріти духовку до температури 190 °С. Викласти шматочки прошуто на змащене олією деко і тримати в духовці 5—6 хвилин, поки вони не стануть хрусткими.
- Наступний крок: смажені булочки. У середній посудині змішати яйця, вершки, цукор, сіль і екстракт ванілі. Занурити в тісто кожну булочку. Розігріти олію у великій каструлі до 185 °C. Опустити булочки в олію приблизно на дві хвилини — в результаті вони повинні стати золотистими.
- Переходимо до котлет для бургера. Змішати печериці, сіль і перець, додати суміш в яловичий фарш і перемішати. Тепер розділити фарш на чотири рівні частини і сформувати котлети. Викласти їх на сковорідку і готувати на середньому вогні до того рівня прожарювання, який потрібен.
- Збираємо бургер. Розрізати булочки навпіл і викласти інгредієнти в такому порядку: нижня частина булочки, котлета, одна столова ложка сирного фондю, чипси, верхня булочка. Посипати цукровою пудрою і подати з кленовим сиропом.
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Грибний бургер
Інгредієнти:
- Олія (оливкова) – ¼ склянки
- Оцет (бальзамічний) – ¼ склянки
- Спеції (орегано) – ¼ ч. л.
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
- Цибуля (червона) – 4 колечка
- Гриби (шампіньйони) – 8 шт.
- Хліб (булочки) – 4 шт.
- Сир – 4 шматочки
- Салат (зелений) – 4 листки
Приготування:
- В окремій мисці збити олію, оцет, орегано, дрібку солі і перцю. Кинути туди печериці та маринувати при кімнатній температурі від 30 хвилин до двох годин.
- Розігріти гриль і викласти на нього гриби, маринад не виливати — він ще знадобиться. Просмажувати кожну сторону по п’ять хвилин, поки гриби не підсмажаться.
- Чотири шматочки червоної цибулі вмочити в маринад і викласти на гриль. Готувати з печерицями протягом 3—4 хвилин.
- Накрити чотири печериці сиром і чекати, поки він розплавиться.
- Зберіть бургер у такому порядку: нижня булочка, лист салату, смажена червона цибуля, печериця з розплавленим сиром, проста печериця і верхня булочка.
Shake shack бургер
Інгредієнти:
- Соус (майонез домашній) – ½ склянки
- Соус (кетчуп і гірчиця за смаком) – 1 ст. л.
- Огірок маринований – 4 шт.
- Часниковий порошок – ¼ ч. л.
- Паприка – ¼ ч. л.
- Перець каєнський – дрібка
- Яловичий фарш (філе) – 230 г
- Яловичий фарш (шийка) – 120 г
- Яловичий фарш (грудинка) – 120 г
- Олія соняшникова – 2 ч. л.
- Булочки для бургера – 4 шт.
- Салат (зелений) – 4 листи
- Помідори – 8 шматочків
- Олія (рослинна) – ½ ч. л.
- Сир американський – 4 шматочки
- Сіль за смаком
- Перець – за смаком
Приготування:
- Зробити соус. Змішати майонез, кетчуп, гірчицю, часниковий порошок, паприку, каєнский перець в блендері.
- Змішати фарш, після чого розділити його на чотири частини і поставити в холодильник на 10 хвилин.
- Поки котлети охолоджуються, зробити булочки. Розрізати навпіл кожну і змастити маслом. Підрум’янити на сковорідці.
- Глибоку сковорідку розігріти і налити масло. Щедро посипати котлету сіллю і перцем, потім покласти в сковорідку. Використовувати плоску лопатку, щоб зробити котлету більш плоскою. Готувати близько двох хвилин, поки не з’явиться золотава скоринка. Покласти на м’ясо по скибочці сиру і дочекатися, поки він не розплавиться. Потім прибрати котлети з вогню.
- Складаємо бургер. На нижню булочку покласти котлету з сиром, два шматочки помідора і лист салату. Змастити верхню булочку соусом і накрити нею бургер.
Гавайський бургер
Інгредієнти:
- Соус (соєвий) – 150 мл
- Оцет (винний) – 1 ст. л.
- Імбир (сушений) – 2 ч. л.
- Часник – 2 ч. л.
- Цукор (тростинний) – 8–10 кубиків
- Мед – 1 ст. л.
- Вода – ¼ склянки
- Олія (рослинна) – 1 ч. л.
- Ананас – 2 колечка
- Яловичина (котлета з яловичого фаршу) – 130 г
- Сир (швейцарський) – 1 шматочок
- Хліб (булочка для бургера) – 1 шт.
- Майонез – ½ ст. л.
- Салат (зелений) – 1 лист
- Цибуля – 1 колечко
- Помідори – 1 шматочок
Приготування:
- Зробити соус теріякі. У невеликій каструлі змішати соєвий соус, винний оцет, імбир, часник, цукор, мед, воду і олію і варити на слабкому вогні протягом 5–6 хвилин, поки мед з цукром повністю не розчиняться.
- Розігріти сковороду на середньому вогні і розтопити на ній олію. Викласти нарізані кільця ананаса і обсмажувати протягом п’яти хвилин з кожного боку. Приправити котлету на смак і викласти її в сковороду, готувати на сильному вогні. Обсмажувати хвилини 2–3, поки сік не почне збиратися на верхній частині котлети.
- Перевернути і стежити, щоб котлета залишалася соковитою. Покласти зверху сир і дочекатися, поки він розплавиться. Смажити м’ясо ще 2–3 хвилини.
- Покласти на котлети по скибочці ананаса.
- Поки готується котлета, підготувати булочки. Викласти їх на змащену олією сковорідку і підрум’янювати 2–3 хвилини. Потім зняти булочки з вогню і змастити м’якоть тонким шаром майонезу.
- Збираємо бургер. На нижню булочку покласти лист салату, цибулю, помідор і котлету з сиром і ананасами. Викласти соус теріякі і накрити верхньої булочкою.
Смачного!
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