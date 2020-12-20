Гороскоп на тиждень з 21 по 27 грудня 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Хто повинен бути більш уважним до почуттів інших, а кому потрібно проявити турботу і ласку до коханої людини? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 21 по 27 грудня 2020 року від експертів СТБ.

Овен

У найближчі дні потрібно буде встигати орієнтуватися у швидкозмінних обставинах. Напружений тиждень, зате з’явиться можливість знайти нове джерело доходів. Встигайте, але не розпорошуйтесь.

Телець

Важливі справи краще планувати на понеділок або вівторок. У середу постарайтеся не розлютити когось, нестриманість загрожує змінити ставлення до вас ділових партнерів і, на жаль, не на краще. У четвер імовірне надходження грошей.

Близнюки

Чудовий тиждень. У вас з’явиться додаткове джерело доходів, так що ви зможете ні в чому собі не відмовляти. І запланувати на Новий рік щось особливе. Порадуйте себе і своїх близьких. Гроші у вас точно будуть.

Рак

На вас чекає велика кількість ділових пропозицій і можливостей. І хоча в середу можуть виникнути труднощі і розбіжності з партнерами, проте тут же з’явиться надія на хороший прибуток у найближчому майбутньому.

Лев

Матеріальне становище стабільне, однак витрачати зайве все ж не варто. Не виключені раптові фінансові втрати. Постарайтеся не переоцінити свої сили. Ще не час для дорогих покупок і придбань.

Діва

Фінансове становище буде стабільним, якщо, звичайно, ви не дозволите втягнути себе в авантюрну історію. Зараз не час брати кредити. Наведіть порядок у документації, ці дні підходять для виправлення раніше допущених через недогляд помилок.

Терези

Одним з найважливіших на цьому тижні може виявитися фінансове питання. У вас з’явиться безліч ідей, причому умови для їх втілення в життя складуться дуже сприятливі. Ваші витрати на цьому тижні щедро окупляться в майбутньому. Можна очікувати на солідну премію.

Скорпіон

Очікуються доволі солідні фінансові надходження. Ви будете нарозхват як фахівець. І зумієте добре заробити. Вам надійде чимало вигідних пропозицій. Ваші ідеї будуть буквально на вагу золота.

Стрілець

У понеділок можна піти на виправданий ризик заради майбутнього успіху. У вівторок або середу можливі довгоочікувані грошові надходження, які варто витратити на подарунки до Нового року. У четвер і п’ятницю ви зможете багато досягти на професійній ниві.

Козеріг

Складний тиждень, ви будете занадто неуважні й не готові на трудові подвиги. Доведеться скоротити витрати. Однак нові фінансові надходження в четвер успішно вирівняють ситуацію, що склалася.

Водолій

Цього тижня фінансове становище значно покращиться, але вам необхідно зосередитися на головному і поменше витрачати. Ходіть у магазин зі списком необхідних покупок і постарайтеся від нього не відступати.

Риби

Якщо ви будете уважно ставитися до завдань начальства і думки ділових партнерів, то, можливо, уникнете конфліктної ситуації. Можуть виникнути проблеми і в родині, причому через вашу скупість. У вихідні варто піти на закупи.

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