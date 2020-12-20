21 грудня 2020 року стане знаменним днем ​​для земних знаків зодіаку. Чого чекати і як правильно його провести ― читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ!

Овен

У понеділок у якомусь питанні Овнові потрібно буде визначитися з вибором, і йому буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох варіантів є свої очевидні мінуси і плюси? Екстрасенси не радять поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє в спину, не варто йти у неї на поводу. Нехай рішення як слід дозріє, відлежиться. Може, є шанс знайти компроміс? А можливо, поки Овен думає, з’явиться ще й третій варіант?

Телець

Хоч би яким досвідом Телець володів, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому буде необхідно проконсультуватися з кимось більш досвідченим, або ж начальство візьме Тельця під свій особистий контроль. А можливо, Телець почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У кожному разі йому варто прислухатися до порад інших і пам’ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.

Близнюки

Екстрасенси радять Близнюкам задуматися про перспективи. Бездумно пливти за течією ― не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Близнюків увійшло в колію і не залишає часу на просування, але понеділок ― хороший день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Близнюки виявлять, що на своєму місці вони вже досягли «стелі», і ця «стеля» вельми невисока. У цьому випадку їм варто подумати про те, як кардинально змінити ситуацію на краще.

Рак

Ракові в жодному разі не варто змішувати особисті стосунки і роботу, хоча ситуація його до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Рака попросить допомогти йому своїми професійними навичками. А може, навіть спробує втягнути Рака в якісь справи з використанням його службового становища. Екстрасенси кажуть, що робити цього не слід, інакше Рак пошкодує. У кращому випадку він зашкодить роботі або дружбі, в гіршому ― і тому, й іншому.

Лев

Леву протягом дня не раз доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». Щодо найбільш, здавалося б, незначного і простого питання в нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточенням. Не дивно, що і думка начальства навряд чи збігатиметься з думкою Лева, що може часом його пригнічувати. Однак тут екстрасенси радять Леву поступитися своїми позиціями без бою ― як то кажуть, начальству видніше, принаймні в цей день.

Діва

День вимагатиме від Діви таких якостей, як точність і зібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій ― і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Діви тільки фактів. Ніщо не здатне вивести інших із себе більше, ніж слова Діви: «мені здається» і «я думаю». Якщо Діва хоче, щоб її помітили і оцінили, їй варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків і цифр.

Терези

Протягом дня Терези будуть небайдужі до точних цифр і фактів! Чи мова про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Терези зуміють розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак екстрасенси попереджають: якщо Терези не знайдуть гідного застосування своій уважності, то ризикують розтратити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Марнувати на це такий продуктивний день було б просто образливо.

Скорпіон

Скорпіон не буде рватися на перші ролі, однак йому відмінно вдасться проявити себе на других! Особливо добре в нього вийде діяти в команді або ж виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова ― Скорпіон повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль мовчазного і байдужого виконавця не для нього!

Стрілець

Вдалий день для того, щоб Стрілець зав’язав корисне знайомство. Його комунікабельність та креативність на висоті, він сповнений цікавих ідей і зуміє донести їх до кого завгодно. Екстрасенси кажуть, що Стрільцеві може випасти шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть неформальній, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці ― всюди Стрілець може зустріти людину, знайомство з якою вплине на його подальшу кар’єру. А може, навіть долю.

Козеріг

Екстрасенси настійно радять Козерогові зайнятися розробкою якогось доволі амбітного проєту. Не соромтеся, у вас у запасі напевно є такий! Йдеться про кар’єрні плани Козерога або ж про те, як влаштувати своє особисте життя. Це хороший день, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати всі деталі. Здійснивши це в понеділок, Козеріг зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!

Водолій

У Водолія є шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж дійти потрібного висновку на основі чуток та іншої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям Водолій може отримати в руки ключ, що відкриває двері до нових досягнень та успіхів.

Риби

Рибам варто подумати про те, що саме останнім часом вони робили не так, де припустилися помилки. День наділяє їх не тільки самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Риби поквапилися, збилися зі шляху або просто не довели справу до кінця? Зрозуміти це ― означає зробити перший крок до того, щоб із часом виправити ситуацію.

Читайте нас також у Viber і Telegram.