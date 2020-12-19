Неділя, 20 грудня 2020 року, стане чудовим вихідним для багатьох знаків зодіаку. Чого чекати і як правильно провести неділю ― читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ваші поточні плани можуть легко зіпсувати несподівані термінові справи, проте ви майже відразу знайдете спосіб усе встигнути. У вас є можливість взяти під контроль усі ваші плани і, ретельно все зваживши, розставити їх у пріоритетному порядку. І хоча ваше обурення може бути цілком природним, постарайтеся уникати конфліктів і просто вирішуйте проблеми.

Телець

Ви щиро бажаєте, щоб усі просто говорили правду, не намагаючись брехати при нагоді і без, але іноді з деякими людьми це зовсім неможливо. У неділю ви будете особливо проникливі. Ви буквально без слів будете розуміти емоції навколишніх. Але вам не вигідно витягати правду насильно і заходити на особисту територію інших людей. Трохи відступивши назад, ви дасте їм потрібну свободу, і тоді у вас буде більше шансів почути правду.

Близнюки

Намагайтеся менше сперечатися. Довести свою правоту справами буде набагато простіше, ніж словами. Особливо важливо уникати конфліктів на роботі, оскільки вони можуть призвести до серйозних проблем, мати довгострокові неприємні наслідки. Якщо ви будете стримані, доброзичливі і поблажливі до чужих слабкостей, то дізнаєтеся багато цікавого і знайдете нових союзників. Бережіть себе і намагайтеся не перевтомлюватися.

Рак

Хоча у вас є на цей день робота, ви не захочете ігнорувати раптове натхнення, особливо якщо воно дуже давно вас не навідувало. Факт, що необхідно якимось чином відволіктися від поточних обов’язків, щоб приділити трохи часу пориву творчої енергії, вас не радує, проте ви повинні скористатися цією можливістю.

Лев

Не виключено, що доведеться змінювати плани, пристосовуватися до обставин, іти на ризик, щоб зберегти те, що вам особливо дороге. Дратують затримки, через них робота забирає більше часу, ніж зазвичай. Союзники, на підтримку яких ви розраховували, можуть підвести, так що у важливих справах краще покладатися на власні сили.

Діва

Для вас дуже важливо висловлювати свою думку щодо тих чи інших питань, адже ви вважаєте свої переконання правильними і логічними. У неділю ви не захочете втрачати шанс чітко встановити свою позицію в одній ситуації. Однак вам буде важко знайти правильні слова, щоб висловити свою думку. Вам навіть може здатися, що весь світ налаштований проти вас. Та ви не захочете так швидко здаватися і, врешті-решт, знайдете вихід із ситуації.

Терези

Терпіння і спокій необхідні для того, щоб досягти успіху в справах і впоратися з труднощами. Якщо ви втратите душевну рівновагу, все може піти шкереберть. Дуже легко зіпсувати взаємини з оточенням: необдумані слова або невдалий жарт можуть стати причиною конфлікту. Ви намагаєтеся згладжувати гострі кути, йти на поступки. У більшості випадків це допомагає уникнути відкритого протистояння.

Скорпіон

Люди слухатимуть вас, затамувавши подих. Уся справа в упевненості, яку ви випромінюєте. У вас є можливість узяти певну проблему під свій контроль і відкрити правду іншим. Однак, замість того щоб використовувати цей шанс для гучних заяв, краще почніть діяти. Змістовний діалог з учасниками ситуації, що виникла, допоможе досягти успіху. Головне ― говорити спокійно і впевнено, без зайвих докорів.

Стрілець

Вам би хотілося зосередитися на чомусь одному, але можливість така не випаде. Доводиться перемикатися з одного завдання на інше, допомагати тим, хто звертається з проханнями, відповідати на численні запитання, не завжди тактовні і коректні. При цьому вам вдається зберігати дружелюбність і гарний настрій, і це виявляється дуже корисним на важливих ділових переговорах.

Козеріг

Робота в груповому проєкті не завжди дається легко. У вас є конкретна стратегія, щоб досягти поставлених цілей. Однак сьогоднішня дилема виникає через те, що високий рівень ваших стандартів може відштовхнути друзів і оточення, чиї мрії не такі амбітні. Буде доволі складно порозумітися, якщо ваші погляди на кінцевий результат відрізняються.

Водолій

Вас не змусять на себе чекати ділові пропозиції, але не поспішайте приймати їх ― можна домогтися більш сприятливих умов. Не виключені зустрічі зі старими знайомими, людьми, які колись були вам дуже дорогі.

Риби

На вас чекає багато складних справ, важливих питань і неоднозначних ситуацій. Потрібно багато в чому розібратися, і це не завжди легко. Інтуїція, яка часто дає точні підказки, у цей день буде на рідкість мовчазна, і вам залишається тільки одне ― покладатися на логіку. Спостерігайте за тим, що відбувається, і не поспішайте з висновками. Потрібна розбірливість у спілкуванні. Багато людей, які намагаються завоювати вашу довіру і симпатію, не заслуговують ні на те, ні на інше.