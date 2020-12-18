СТБ увійшов до трійки лідерів за результатами листопада і зберігає позитивну динаміку в грудні

Наближається кінець осіннього телесезону-2020, і саме час починати підбивати перші підсумки. Як демонструють результати телеперегляду, в листопаді СТБ активно наростив показники і з середньодобовою часткою 8,49% впевнено увійшов до трійки лідерів за комерційною аудиторією 18-54, міста 50+.

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СТБ єдиний з телеканалів “великої шістки”, який продемонстрував найвище зростання показників в листопаді і зберігає цю динаміку в грудні. Драйверами успіху СТБ стали: п’ятничне праймове реаліті “Холостячка” і шоу “Як вийти заміж”, праймовий серіальний слот у будні о 20:15, зростання проєкту “Супермама”, зміцнення позицій проєктів “Сліпа” і “Слід” в офф-праймі, стабільні показники реаліті “Хата на тата” і “МастерШеф”, планомірне зростання ток-шоу “Таємниці ДНК” та інформаційних випусків “Вікна-новини”.

За оцінками аналітиків на 15 грудня СТБ вже вийшов на 2-е місце за теледивленням і має всі шанси утримати його до кінця року.

– Незважаючи на те, що 2020 рік був непростим для телевізійного бізнесу, вніс жорсткі корективи і змусив переглянути підходи до виробництва контенту, СТБ з упевненістю підходить до закінчення цього телесезону і реалізує прийняту стратегію розвитку бренду: соціально значущі проєкти, найкращі реаліті-шоу, про які говорить уся країна, міцний серіальний слот. Цієї осені канал повністю змінив імідж і представив нову ефірну графіку. Сторінки СТБ в соціальних мережах уже давно є не просто додатковою платформою для комунікації з глядачем, а стали «другим екраном», де телеглядачі отримують ще більше контенту паралельно з переглядом улюблених шоу та серіалів в ефірі. Це і є складники успіху СТБ, за допомогою яких ми тримаємо курс на лідерство, – коментує керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

В останні дні грудня в ефірі СТБ запланована ще одна серіальна прем’єра у праймовому слоті 20:15 (“Двоє над прірвою”), прем’єрні епізоди вертикальних ток-шоу в слоті 19:00 (“Детектор брехні”, “Таємниці ДНК”, “Про що мовчать жінки”, “Один за всіх”), фінал проєкту “МастерШеф” 26 грудня і головне освідчення в любові, на яке з нетерпінням чекає вся країна, – фінал романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною.

Хто стане обранцем першої української Холостячки, глядачі дізнаються вже сьогодні о 19:00. А 25 грудня у фінальному випуску “Холостячка. Життя після проєкту” Ксенія Мішина та учасники реаліті розкажуть, як склалося їхнє життя після зйомок.

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