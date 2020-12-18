Місячний календар стрижок на грудень 2020
18.12.2020
Якщо плануєте зміну образу і зачіски, то краще спочатку звернутися до місячного календаря. Стригтися треба у сприятливі для цього дні, щоб правильно пустити енергію в своє тіло. Адже не секрет, що саме завдяки волоссю ми здатні зберігати позитивні або негативні емоції. Читайте місячний календар стрижок на грудень 2020 року від Ярослави Федорової і будьте здорові, гармонійні та красиві.
Сприятливі дні для стрижки волосся в грудні 2020 року:
4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28 число.
Несприятливі дні для стрижки волосся в грудні 2020 року:
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 число.
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