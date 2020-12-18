Для деяких людей ця субота стане знаковим днем. А ось для кого саме? Дізнайтеся докладніше в гороскопі на 19 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

День сприятливий для початку нових справ. Зараз у вас буде достатньо енергії, і ви зможете реально оцінювати становище. На обіцянки з боку не дуже розраховуйте ― це будуть просто пусті слова. У стосунках з коханою людиною на вас чекають тільки позитивні емоції.

Телець

День принесе яскраві моменти практично в усі сфери вашої професійної діяльності та особисте життя. Найбільш вдало складатимуться переговори і зустрічі. Вашу думку схвалить керівництво, так що не соромтеся ― висувайте нові пропозиції.

Близнюки

Ви зможете досягти успіху як у професійних справах, так і в сердечних. Головне ― не пропустити недвозначний натяк, який зробить вам прихильна доля. На деяких представників знаку чекає незвичайна зустріч або нове знайомство, а також можливе просування в кар’єрі.

Рак

Запасіться терпінням на цей день. Не варто поспішати, хоча справ виявиться сила-силенна, і може навіть здатися, що все неможливо. Не нехтуйте допомогою людей, які щиро бажають вам добра. Постарайтеся не зривати поганий настрій на колегах і своїх близьких.

Лев

У професійному плані жодних серйозних змін не передбачається. Краще зайнятися тим, що дається вам без особливих зусиль, заповніть день рутиною. Постарайтеся уникати спілкування з тими, в кому відчуваєте силу негативного характеру. Слідкуйте уважно за тим, що і кому ви кажете.

Діва

Весь день буде наповнений приємними подіями. Можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються не тільки професійної сфери діяльності, а й особистого життя. Вдало складуться переговори і зустрічі. Але постарайтеся уникати суперечок з керівництвом і колегами.

Терези

Постарайтеся захистити себе від неприємних думок і несимпатичних вам людей. Більше часу приділяйте собі і своїм улюбленим справам. Не ухвалюйте поспішних рішень. Можливо, вирішення складних питань зараз варто відкласти і повернутися до них трохи пізніше. Займіться складанням планів на майбутнє, але втілювати їх у життя не поспішайте.

Скорпіон

Цього дня не налаштовуйтесь на конкретний результат, дайте можливість проявитися нагоді. Потрібно займатися пошуком інформації, радитися, обмінюватися послугами. Щедро обдаруйте навколишніх знаками уваги, і до вас повернеться бумерангом.

Стрілець

Вам можуть надійти привабливі пропозиції, що стосуються професійної сфери діяльності і творчості. Вдало складатимуться переговори, і ви зможете досягти бажаних результатів. Уникайте конфліктів з коханою людиною, не мучте її своїми причіпками.

Козеріг

На шляху до досягнення цілей може виникнути цілий ряд перешкод, подолати які вам виявиться досить важко. Постарайтеся утриматися від будь-яких проявів негативу і агресії. Як тільки ви будете виходити з себе, відразу ж відчуєте навколо атмосферу нерозуміння і протистояння.

Водолій

Екстрасенси обіцяють сприятливий день у багатьох планах. Якщо хочете цю суботу зробити незабутньою, ініціативу доведеться брати в свої руки. Іде вдалий час для покупок. Крім того, потрібно більше часу приділяти своєму здоров’ю і фізичній формі.

Риби

День сприятливий як для розважальних заходів, так і для ділових зустрічей та переговорів. Якщо ви зберетеся в гості з коханою людиною, постарайтеся не обділити її увагою. Така ваша поведінка стане першою тріщиною в фундаменті ваших стосунків.

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