Господиням, які планують влаштувати справжній бенкет у новорічну ніч, не обійтися в своєму меню без риби. Її можна не лише посмажити або запекти, а й використовувати в приготуванні складніших страв, а також гарних святкових закусок. Якими частуваннями з риби здивувати гостей на Новий рік 2021? Своїми рецептами поділилися учасники кулінарного шоу «МастерШеф».

Складові:

Спосіб приготування:

Для начинки в кухонному комбайні з’єднати 150 г лосося, 150 г тунця, вершковий сир, хрін, рубаний кріп, цедру і сік лимона. Поперчити, посолити і збити до однорідності.

Дрібно нарізати ще 150 г лосося. Огірок нарізати кубиками. Вершки збити до м’яких піків, разом з нарізаним лососем і огірком додати до сирно-рибної маси. Добре перемішати і прибрати в холод на 20 хв.

Лосося, що залишився, нарізати тонкими слайсами і викласти на дно форми так, щоб звисали вільні краї.