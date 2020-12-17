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Наталка Денисенко святкує день народження

17.12.2020

Актриса легендарного серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко святкує день народження. Сьогодні, 17 грудня, артистці виповнюється 31 рік. Редакція сайту STB.UA вітає чарівну Наталку зі святом.

У легендарній костюмованій драмі «Кріпосна» Наталка Денисенко зіграла сексуальну і привабливу Ларису Яхонтову, встояти перед якою не зміг сам поміщик Червінський-старший. У житті ж Наталка любляча дружина і турботлива мама.

Редакція сайту STB.UA вітає актрису з днем ​​народження і бажає нових досягнень, творчих успіхів і сімейного щастя!

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