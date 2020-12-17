Для деяких людей ця ​​п’ятниця стане знаковим днем. А ось для кого саме? Дізнайтеся докладніше в гороскопі на 18 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни зможуть успішно владнати багато справ завдяки своїй винахідливості. У матеріальних питаннях можливе несподіване отримання фінансової допомоги.

Телець

Ви будете сильно налаштовані на успіх, кар’єру. Найімовірніше, ваші таланти не залишаться непоміченими, ви зможете досягти визнання і популярності практично в будь-якій справі, яка вам до душі.

Близнюки

Начальство відзначить ваші заслуги. Є ймовірність, що вам запропонують зайнятися перспективним проєктом, який може стати ескалатором вашого кар’єрного зростання!

Рак

У п’ятницю спостережливість і проникливість Раків можуть досягти висот, про які ви не підозрювали! Ваша інтуїція і логіка працюватимуть однаково чітко, даючи змогу проникати в суть речей і робити правильні висновки.

Лев

Не беріться за кілька речей одночасно, за такого підходу ви навряд чи досягнете успіху. Краще відразу з’ясувати, що для вас головне на цей момент. Правильно розставлені пріоритети ― запорука успіху!

Діва

Не виключена поява нового захоплення у Дів, яке з часом може стати основною професією. Слухайте свої побажання. Відчуйте рішучість розпочати власну справу ― не треба соромитися приступати до роботи. Вірте в себе, і у вас усе вийде!

Терези

Терези, не зациклюйтеся на минулому. Живіть сьогоденням. Озирніться навколо: вас оточують люди, які готові вам допомогти в скрутну хвилину. Цінуйте хороші взаємини.

Скорпіон

Успіх у роботі і фінансових справах повністю залежить від вашої старанності і професійної майстерності. Якщо не знаєте, як владнати проблему, зверніться по допомогу до близьких людей.

Стрілець

Чудовий і плідний день. Вам часто щастить, обставини складаються сприятливо, і ви цим користуєтеся. Можуть несподівано допомогти люди, від яких ви не чекали нічого доброго.

Козеріг

Вдалий день для того, щоб зайнятися звичними справами або завершити те, що було розпочато раніше. Цієї п’ятниці дуже важливо слухати свою інтуїцію.

Водолій

Вдалий і плідний день у Водоліїв. Вам багато що вдаватиметься: ви швидко досягнете перших успіхів, легко навчитеся всього, що потрібно.

Риби

Вплив зірок навіє Рибам спогади про колишнє кохання. Втім, у вас буде гарна нагода зрозуміти, що нинішні стосунки набагато гармонійніші за колишні. Самотнім представникам знака екстрасенси віщують приємну зустріч.

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