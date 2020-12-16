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Тарас Цимбалюк святкує день народження

16.12.2020

Актор Тарас Цимбалюк святкує день народження. Сьогодні, 16 грудня, чоловікові виповнюється 31 рік. Редакція сайту STB.UA вітає актора!

тарас цымбалюк

Тарас Цимбалюк — український актор театру і кіно, який особливо припав до душі глядачеві костюмованої драми «Кріпосна». Роль справжнього українського коваля була до снаги лише Тарасу, адже не секрет, що кастинг на це місце тривав досить довго.

тарас цымбалюк в детстве

Редакція сайту STB.UA вітає Тараса Цимбалюка і бажає творчих успіхів!

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