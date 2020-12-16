Якщо ви хочете порадувати своїх близьких новорічним подарунком, але вони далеко ― не біда! Нова пошта в новорічні свята переходить на подовжений графік роботи у вихідні. Читайте, як працює Нова пошта на Новий рік і Різдво 2021, у матеріалі!

З 28 листопада понад 1000 відділень Нової пошти в обласних і великих районних центрах переходять на подовжений графік роботи у вихідні. Зокрема, в суботу відділення будуть відчинені на годину довше ― до 18:00. У неділю час роботи збільшиться на дві години ― з 10:00 (замість 11:00) до 18:00 (замість 17:00).

Нова пошта змінила графік, щоб не створювати черг усередині та перед відділеннями і щоб усі клієнти встигли забрати і відправити посилки, вантажі та новорічні подарунки близьким і рідним. Щоб довго не чекати обслуговування та уникати скупчень людей, будь ласка, намагайтеся по змозі не відвідувати відділення в години пік (з 11:00 до 13:00 і з 16:00 до 18:00), а планувати візити на інший час.

Оновлений режим роботи відділень діятиме до кінця 2020 року. Точний графік роботи кожного відділення можна подивитися тут: https://novaposhta.ua/timetable

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