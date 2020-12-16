Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні: поради переможеця «МастерШеф. Професіонали»
Домашні «грядки» – це радість для кожної господині. Головний «мікрогрінщик» і переможець «МастерШеф. Професіонали» Паша Серветник розповів, які види зелені можна виростити вдома. Це не вимагає особливих турбот, а урожай порадує зовсім скоро. Яку зелень можна виростити вдома на підвіконні, читайте в матеріалі.
Зелень, яку можна виростити дома:
- зелена цибуля
- крес-салат
- листковий салат
- петрушка
Як виростити зелену цибулю
Улюблена домашня рослина господинь. А що? Вона невибаглива, швидко зростає і майже на будь-яку страву зійде. Особливо якщо мова йде про літній салатик.
- Важливо вибрати правильний посадковий матеріал – цибуля-севок, цибулю-ріпку.
- Можна садити цибулю на вигонку в невелику ємність з водою або в грунт.
- У грунт обов’язково потрібно внести гідрогель, який попередньо необхідно замочити в розчині Гумі.
- Щоб урожай радував вас часто, потрібно садити цибулю регулярно. Кожні два тижні.
- Для посадки використовуйте невеликі пластикові ящики. На дно насипте керамзит, а зверху грунт з гідрогелем. Висаджувати цибулини потрібно впритул один до одного.
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Як виростити крес-салат
Крес-салат скоростиглий. Пройде всього кілька тижнів і ви порадієте молодій вітамінній зелені на вікні. До слова, крес-салат відмінно росте навіть взимку.
- Регулярно зволожуйте грунт. Адже посуху така зелень не любить.
- Сіяти потрібно крес-салат регулярно.
- Температура для пророщування – від +7 ° C до +15 ° C. Якщо вона буде вище, то крес-салат рости не буде.
- Урожай збирайте ножицями, рівно зрізуючи листя.
- Для посадки використовуйте шар глинистої землі. Висота – 3 см.
- Насіння треба сіяти по поверхні грунту. Потім обережно втисніть їх в землю. Після полийте теплою водою і накрийте ємність папером.
Як виростити листковий салат
Листовий салат просто неможливо обійти увагою. Правда, тут трохи складніше з вирощуванням, ніж, наприклад, з цибулею і крес-салатом. Якщо ви любите соковиту зелень, а ви точно її любите, то вже постарайтеся!
- Необхідно врахувати факт, що листовий салат любить світло, тому необхідне досвічцвання.
- Така зелень гостро реагує на жарку погоду, так ви отримаєте гіркий салат.
- Важливо проріджувати сходи листової зелені. Відстань між сіянцями повинне бути 2 см.
- Для посадки використовуйте горщик, наповнений грунтом. Грунт повинен бути для вигонки насіння – легкий, що допоможе зростанню коренів і не дозволить воді застоятися.
- Для кожної рослини необхідно від 10 до 15 сантиметрів ґрунту в ширину і 20 у глибину.
Як виростити петрушку
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Петрушка володіє просто величезною кількістю вітамінів. Якби дівчата всі про це знали, то їли б її просто пучками. Існує два способи вирощування петрушки у будинку. Перший – посів насіння в грунт, другий – вигонка з готових корінців.
- Підготуйте здорові коренеплоди зелені вагою 30–60 г. Подивіться, щоб не було ознак в’янення.
- Зволожите грунт в ящику. Також можете використовувати квітковий горщик.
- Саджаючи коренеплоди, прикривайте верхівки грунтом.
- Перед посівом замочіть на пару днів насіння. Міняйте воду 2 рази на добу. За 2–3 години до посіву покладіть їх у слабкий розчин марганцівки.
- Наповніть ящик грунтом і полийте гарячою водою.
- Посійте насіння, тільки не більше ніж на півсантиметра.