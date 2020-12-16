Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров’я. Графік магнітних бур на грудень 2020 року від екстрасенсів СТБ підкаже, в який період може погіршитися самопочуття і чи можна цього уникнути. Читайте в матеріалі, коли відбудуться магнітні бурі в грудні 2020 року.

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3 грудня 2020 року — середня магнітна буря. У цей період невелике погіршення здоров’я можуть відчути метеозалежні люди. Щоб пом’якшити симптоми, варто відмовитися від надмірних фізичних навантажень і присвятити день відпочинку.

5 грудня 2020 року — сильна магнітна буря. Гіпертонікам, алергікам і людям з психологічними розладами варто проявити особливу увагу до свого здоров’я. Можливі загострення хронічних захворювань і проблеми зі сном.

8 грудня 2020 року — сильна магнітна буря. У цей час варто бути особливо обережними тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання: є ймовірність загострень. Людям з хронічними хворобами також потрібно звернути особливу увагу на харчування і подбати про відпочинок.

26 грудня 2020 року — магнітна буря сильної інтенсивності, яка триватиме весь день і торкнеться навіть тих, хто не реагує на метеорологічні зміни. Це найнебезпечніший час, адже є великий ризик серйозного погіршення здоров’я. Цей день по змозі краще присвятити відпочинку.

29 грудня 2020 року — магнітна буря середньої інтенсивності. Метеозалежним людям варто відкласти приготування до Нового року і присвятити час релаксу. Також варто відмовитися від шкідливої ​​їжі і пити побільше трав’яного чаю.

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