Для деяких людей цей четвер стане знаковим днем. А ось для кого? Дізнайтеся докладніше в гороскопі на 17 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Особливих змін у графіку справ не передбачається. Найсприятливішим чином складуться ділові зустрічі, переговори, підписання документів. Більше часу проводьте в колі людей, спілкування з якими вам приємне і цікаве. Займіться своїм здоров’ям.

Телець

Ви будете сповнені ентузіазму. Єдиною перешкодою можуть стати палиці в колесах, які вставлятимуть керівні особи. Постарайтеся не звертати на це уваги. Скоро все зміниться на краще. Важливі переговори краще відкласти. У коханні не дозволяйте проявлятися почуттю ревнощів.

Близнюки

Зараз іде період, коли ви здатні на необдумані кроки. Постарайтеся не планувати серйозних заходів і не ухвалювати відповідальних рішень, що вимагають спокою.

Рак

Перша половина дня особливо вдала. Домогтися поставлених цілей буде значно простіше, ніж ви припускали; часто в цьому допомагатимуть люди, від яких ви не очікували підтримки. У вас можуть з’явитися нові друзі, спілкування з якими приноситиме радість.

Лев

Ви відчуєте приплив сил і зможете перевернути будь-які гори. Та для того, щоб отримати максимальний результат у справах, доведеться докласти чимало розуму і спритності. Якщо у вас з’являться цікаві ідеї, не поспішайте ними ділитися з іншими ― хтось може їх запозичити.

Діва

День підходить для ділових переговорів, побудови та обговорення довгострокових планів. Серйозних проблем виникнути не повинно. Займайтеся тим, що у вас добре виходить. У любовних справах потрібно бути більш терплячими і доброзичливими. Час сприятливий для того, щоб почати курс оздоровчих заходів.

Терези

Зараз вам просто протипоказано сидіти, склавши руки. Ви можете досягти успіху як у роботі, так і в інших сферах діяльності. На вас чекають приємні зустрічі або нове романтичне захоплення. Уникайте конфліктів з оточенням. Зірки пророкують: погіршення взаємин буде болісним для обох сторін конфлікту.

Скорпіон

Найближчим часом кохана людина може завдати вам чимало клопоту. Проте не приймайте її витівки близько до серця. Постарайтеся знаходити приємні заняття, які допоможуть вам зберегти духовний комфорт. Намагайтеся не марнувати час. Цікаве заняття ― це те, що вам зараз особливо потрібно.

Стрілець

Перед вами поставатимуть то одне, то інше завдання. Доведеться їх вирішувати, причому не відкладаючи справу в довгу шухляду. Цей день сприятливий для приємного проведення часу і налагодження стосунків з коханою людиною. А до професійних питань зможете повернутися трохи пізніше, коли настане більш відповідний час.

Козеріг

Зараз важливо зосередитися. Можливо, вам доведеться займатися відразу декількома справами. Та ви отримаєте задоволення, якщо вдасться вирішити хоча б одне питання, яке не дає спокою. Не нехтуйте думкою більш досвідчених колег.

Водолій

Цей день мине швидко і буде насичений різними подіями. Доведеться витратити багато сил. Та якщо зараз вам не вдається щось зробити, не намагайтеся стрибнути вище голови. Не роздавайте обіцянок, які ви не в змозі виконати.

Риби

Ви зможете на своєму шляху перевернути будь-які гори, якщо тільки в усьому проявите витримку і цілеспрямованість. Зараз не розмінюйтесь на дрібниці, а виберіть один напрямок і чітко дотримуйтесь його. Переговори, угоди і підписання важливих паперів мають пройти на високому рівні.

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