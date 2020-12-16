Свято наближається, і дедалі більше людей замислюється, де зустрічати Новий рік 2021. Традиційно ми проводимо зимові канікули вдома в колі сім’ї. Дехто захоче вирушити на новорічні свята в невелику подорож Україною. Однак варто пам’ятати про ситуацію з коронавірусом і про те, що, можливо, на нас чекає повний локдаун. Та все ж редакція stb.ua дібрала кілька красивих і незабутніх місць, куди можна поїхати на Новий рік 2021.

Новий рік 2021 у Києві

Традиційно кожен новий рік столиця зустрічає в певному стилі. Цього разу тематика декорацій на Софійській площі – Казковий ліс. Головна ялинка країни цьогоріч буде розташована не біля Софії Київської, а по центру Софійської площі. 31-метрову красуню прикрасять 1500 іграшками, з них 800 – казкові герої, і понад 10 км гірлянд. Прикраси на ялинці матимуть вигляд і форму жителів Казкового лісу.

Фудкорти, як і минулого року, будуть у ярмаркових будиночках. Однак, зважаючи на ситуацію з коронавірусом, тільки в середині грудня буде ухвалено рішення щодо їх роботи. Також іще остаточно не затвердили меню готових страв, які можна буде скуштувати під час свят.

Новий рік 2021 у Харкові

Колишня столиця України також готується до масштабного святкування Нового року 2020. На головній площі міста традиційно запалять головну ялинку. Поряд відкриються велика ковзанка і новорічний ярмарок із безліччю сувенірів. Незважаючи на складну ситуацію з пандемією, поки що міська влада планує заходи. Однак у будь-який момент усе може змінитися.

Новий рік 2021 в Одесі

Якщо ж вам хочеться бути ближче до моря, рекомендуємо відвідати Одесу. На головних вулицях ‒ Дерибасівській, Преображенській, Успенській, Пушкінській, Грецькій площі і Приморському бульварі напередодні свята вас зустріне казкова ілюмінація і веселий настрій. У самому центрі міста на гостей та жителів Одеси чекає новорічний ярмарок із безліччю сувенірів і подарунків. І, звичайно ж, без гумору в Одесі ‒ нікуди. Проведіть незабутнє свято в одному з найбільш позитивних міст країни. Однак не забувайте про соціальну дистанцію і пам’ятайте про прості правила власної безпеки: маски, антисептики і рукавички.

Новий рік 2021 у Львові

Одним з найпопулярніших міст, де українці мріють зустріти Новий рік і Різдво, є Львів. Це місто прекрасне будь-якої пори року, але взимку ‒ особливо. Центральні вулиці перенесуть вас у давні часи, на площах Ринок та Свободи розіграється справжня зимова казка: вертепи, колядники, вишукані пані та панове, одягнені в костюми епохи XIX століття.

Новий рік 2021 у Карпатах

Якщо ви любите активний зимовий відпочинок, то вирушайте зустрічати Новий рік на гірськолижний курорт. Там ви знайдете для себе дуже багато захопливих занять: катання на лижах, сноуборді або ковзанах, гра в хокей, прогулянки зимовим лісом. Неймовірна природа складе гідну конкуренцію святковим вогням великого міста, ще й зарядить вас енергією до кінця зими.

Новий рік 2021 у Чернівцях

Чернівці — одне з найромантичніших міст з європейською атмосферою в Україні, недарма його називають ще «маленьким Парижем». Вирушайте туди з коханою людиною на новорічні канікули, щоб поблукати вузькими вуличками і насолодитися архітектурою ХІХ — початку ХХ ст., вдихаючи аромати кави та глінтвейну. Обов’язково відвідайте такі пам’ятки: резиденцію православних митрополитів Буковини і Далмації, музично-драматичний театр, міську ратушу, будинок-корабель, кафедральний собор Святого Духа. Цікаво, що щодня з ратуші рівно опівдні сурмач у народному костюмі виконує «Марічку». До свят на Соборній площі буде встановлена ​​головна ялинка міста і розміститься новорічно-різдвяний ярмарок з частуваннями і сувенірами.

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Новий рік 2021 у Кам’янці-Подільському

Подорож до цього міста на Новий рік занурить вас в атмосферу чарівного середньовіччя. Вам неодмінно варто відвідати головну пам’ятку — Кам’янець-Подільську фортецю. А сквер «Лебедине озеро» вважається найромантичнішим місцем, звідки відкривається неймовірна панорама на каньйон. Також скористайтеся нагодою і поїдьте на екскурсію до Хотинської фортеці та Меджибізького замку, які розташовані недалеко від Кам’янця-Подільського. Крім того, тут ви зможете здійснити політ на повітряній кулі та насолодитися з висоти прекрасними зимовими пейзажами й архітектурою міста.

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