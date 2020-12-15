Команда Osocor Residence та AMAconcert продовжує дарувати киянам і гостям столиці казку та видовища. Услід за хелловінською постановкою «Лебедине озеро. Правдива історія» та відтворенням зимового містечка Хогсмід із потерріани вони презентують театралізоване льодове шоу для всієї родини «ЧАРОСВІТ».

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З 19 грудня ковзанка Osocor Residence стане сценою для єдиного на теренах України цирку на льоду Saveliev Grand. За його участі тут розгорнеться казково-магічне театралізоване шоу під назвою «ЧАРОСВІТ», яке можна буде побачити 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 та 30 грудня і 1, 2, 3 та 7 січня о 17:00.

Засновнику Saveliev Grand Юрію Савельєву вдалося неймовірне: зібрати кращих спортсменів та циркових артистів світу і майстерно поєднати фігурне катання й цирк в один вид мистецтва. Та такий вражаючий і видовищний, що не можна відвести погляд та стримати емоції.

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Поєднання класичного циркового мистецтва з грацією фігурного катання дозволяє поглянути на циркову виставу по-новому. Запаморочливі й надзвичайно технічні трюки фігуристів, динамічний рух на льоду, ексклюзивні костюми, небачений раніше жанр та магічна атмосфера Osocor Winter Village — чи варто говорити, що похід на шоу «ЧАРОСВІТ» стане ідеальним сценарієм зимового вікенду для всієї сім’ї.

Феєричний проєкт вже зірвав овації в США, Японії, Китаї, Індонезії, Ізраїлі, Хорватії та багатьох інших куточках світу. З 19 грудня побачити його наживо зможуть відвідувачі Osocor Winter Village. Тож не пропустіть таку ексклюзивну можливість, адже аналогів цьому шоу в Україні — просто немає!

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