Приготування салатів не потребує багато часу і до снаги навіть новачку в кулінарії. Крім того, ця категорія страв корисна і поживна, а також спроможна стати прикрасою будь-якого святкового столу. Учасник кулінарного шоу «МастерШеф»-9 Володимир Лялін поділився новорічною класикою – простими та смачними рецептами салатів з куркою і грибами.

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Салат з курячим філе, сиром і горіхами

Інгредієнти:

1 велике куряче філе

200 г твердого сиру

300 г печериць

100 г волоських горіхів

2 зубчики часнику

вершкове масло

майонез

сіль

Приготування:

Куряче філе промити, очистити від плівок і обсушити паперовим рушником. Відварити в підсоленій воді до готовності. Сир натерти на крупній тертці. Печериці порізати тонкими пластинами і обсмажити на вершковому маслі. За бажанням можна використовувати консервовані печериці. Горіхи і часник дрібно порубати. Всі інгредієнти салату змішати і посолити за смаком. Заправити майонезом.

Англійський салат із печериць з куркою

Інгредієнти:

1 банка консервованої кукурудзи

1 куряче філе

500 г печериць

2 солодких болгарських перця

3 помідори

100 г сухариків

сіль

майонез

Приготування:

Куряче філе промити, зачистити і обсушити паперовим рушником. Відварити в підсоленій воді до готовності і дрібно нарізати. Печериці нарізати шматочками і відварити в окремій ємності. Перець нарізати соломкою. Помідори нарізати кубиками. Змішати курку, гриби, перець, помідори, кукурудзу і сухарики. Додати майонез, посолити і добре перемішати.

Багатошаровий салат з курки і печериць

Інгредієнти:

3 великі картоплини

1 куряче філе

2 головки ріпчастої цибулі

3 яйця

1 банка консервованих печериць

рубана зелень

майонез

Приготування

Куряче філе відварити. Окремо відварити картоплю і яйця. Печериці обсмажити з дрібно нарізаною цибулею. Приготовану курку нарізати. Картоплю натерти на тертці, посолити. Окремо натерти яєчні білки і жовтки. Викласти салат шарами: картопля, курка, печериці з цибулею, білки, жовтки. Кожен шар промазати майонезом. Зверху присипати рубаною зеленню.

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