Гороскоп на 16 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. На кого чекає цікавий день, а на кого ― нове романтичне захоплення? Читайте гороскоп на 16 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У вас достатньо сил та енергії. Постарайтеся викроїти більше часу для занять, які справді дарують вам втіху. Зараз іде вдалий період для того, щоб зайнятися спортом і почати цикл вправ для поліпшення фізичної форми.

Телець

Ваше хвилювання, яке може бути пов’язане з професійною діяльністю, постарайтеся компенсувати чимось приємним. Зараз вам просто необхідна емоційна підтримка близьких людей. І утримайтеся від різного роду перебільшень.

Близнюки

Цей день сприятливий у багатьох планах. Можна залишитися пасивним спостерігачем довколишніх подій і провести його спокійно. Та якщо вирішите проявити ініціативу, перешкод на вашому шляху не виникне. Час підходить для нових романтичних захоплень.

Рак

День вдалий для спілкування, переговорів, підписання ділових паперів. Зараз легко вдасться лавірувати у вирішенні спірних питань. Зверніть увагу на стан фінансових справ. Уникайте ризикованих угод, намагайтеся не співпрацювати з малознайомими або неперевіреними людьми, бо є великий ризик стати жертвою шахрайства.

Лев

Цей день цілком годиться для розкриття вашого творчого потенціалу. Постарайтеся більше часу приділяти улюбленій справі або тому, що просто необхідно виконати. Вдалими виявляться походи на закупи. Ви зможете зробити вигідні покупки і отримати від цього задоволення.

Діва

Сміливо плануйте найважчі справи, призначайте важливі зустрічі. Кохана людина готова оточити вас турботою. На декого чекає доленосне знайомство, яке може перерости у велике кохання.

Терези

Будьте обережні у багатьох планах. У вас є небезпека отримати побутову або виробничу травму. У любовному плані ніяких змін. Зараз ви схильні до перебільшень і не зможете об’єктивно оцінити ситуацію, що неминуче призведе до конфліктів.

Скорпіон

Цікавий період у плані сердечних справ. Не виключені нові зустрічі та знайомства, які можуть докорінно змінити ваше подальше життя. Зараз не можна розслаблятися і пливти за течією, щоб не проґавити удачу. Цей час сприятливий для початку оздоровчих заходів.

Стрілець

Не діліться потаємними думками, бо існує небезпека витоку інформації з подальшим використанням її проти вас. Не поспішайте з’ясовувати стосунки з близькими. На роботі і вдома займіться справами, які не терплять зволікання.

Козеріг

Іде сприятливий час для досягнень у професійній діяльності. Якщо хочете почати нові справи, не втрачайте шансу. Також цей день вдалий для всього, що пов’язано з коханням. Самотнім представникам знака доля може подарувати нове захоплення.

Водолій

Ви можете почуватися розбитими, і через це особливої ​​працездатності спостерігатися не буде. Цей день сприятливий для початку нових справ, а також ділових контактів, тому є сенс себе пересилити і взятися за роботу. Зате в стосунках з коханою людиною жодні неприємності вам не загрожують.

Риби

Якщо щось у професійній діяльності вас не влаштовує, то цей день ― не найвдаліший час для глобальних змін. Перш ніж що-небудь зробити, варто обміркувати свої дії, а можливо, порадитися з людьми, які можуть виявитися корисними.

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