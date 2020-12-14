Січень 2021 — перший місяць нового року — багатий на церковні свята. Серед них — Святвечір, Різдво Христове, день пам’яті Василія Великого… Та окрім великих свят увесь православний світ чекатимуть не менш важливі дати. Які церковні дати відзначатимуть віряни в перший місяць нового року? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят у січні 2021 року, щоб не пропустити великі та значущі православні дати.

Січень — місяць, який порадує нас багатьма важливими датами. Так, 6 січня починається цикл новорічно-різдвяних свят. Перше з них — Святвечір, або Святий вечір, — вечір перед Різдвом. 7 січня весь православний світ відзначає Різдво Христове. Це одне з найголовніших релігійних свят як у православних християн, так і в католиків. 14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє, або Богоявлення.

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Церковні свята в січні 2021 року

1 січня — праведного Іллі Муромця, Печерського.

2 січня — праведника Іоанна Кронштадського, чудотворця; преподобного Ігнатія, архімандрита Печерського.

3 січня — мучениці Юліанії.

4 січня — великомучениці Анастасії Узорішительниці.

5 січня — священномученика Василія, пресвітера; мучеників Макарія та Івана.

6 січня — Святвечір.

7 січня — Різдво Христове.

8 січня — Собор Пресвятої Богородиці.

9 січня — апостола Стефана, первомученика і архідиякона.

10 січня — мучеників 20000 Нікомидійських.

11 січня — 14000 немовлят, від Ірода убієнних.

12 січня — святителя Макарія.

13 січня — віддання свята Різдва Христового.

14 січня — Обрізання Господнє; святителя Василія Великого.

15 січня — передсвято Богоявлення; кончина Серафима Саровського.

16 січня — пророка Малахії.

17 січня — собор 70 апостолів.

18 січня — надвечір’я Богоявлення, Водохресний святвечір.

19 січня — Хрещення Господнє.

20 січня — віддання свята Богоявлення; собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

21 січня — преподобного Григорія, чудотворця Печерського.

22 січня — святителя Пилипа.

23 січня — святителя Феофана Затворника.

24 січня — преподобного Феодосія Великого.

25 січня — мучениці Татіани.

26 січня — мучеників Єрмила і Стратоніка.

27 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

28 січня — преподобних Павла Фівейського та Іоанна Кущника.

29 січня — блаженного Максима.

30 січня — преподобного Антонія Великого.

31 січня — преподобних Кирила і Марії, батьків преподобного Сергія Радонезького.

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