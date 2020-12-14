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Як прикрасити вікна на Новий рік 2021

14.12.2020

Новий рік 2021 буде роком Бика. Тому доречним буде прикрасити вікна свого будинку, використовуючи для цього незвичайні прикраси з паперу. Дивіться в матеріалі, як прикрасити вікна на Новий рік 2021 рік, щоб зробити свій будинок більш святковим і оригінальним.

вытынанки

Новорічні витинанки створять святкову атмосферу в будь-якому місці. Ними можна прикрасити вікна, меблі, техніку або винахід із зірок і янголят прикріпити до люстри, використовувати як ялинкові іграшки. Можна змайструвати казковий новорічний будиночок і підсвітити віконця зсередини ліхтариком або гірляндою.

Зберігайте, роздруковуйте і вирішуйте, як прикрасити вікна на Новий рік. Таке цікаве заняття допоможе зняти стрес. Але для початку потрібно запастися необхідними матеріалами, вільним часом і хорошим настроєм. Робота над ними вимагає повної зосередженості, тому потрібно вибрати такий момент, коли майстра ніхто не буде відволікати.

вытынанки

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