Гороскоп на 15 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. На кого чекає дуже неприємний день, а кому варто задуматися про романтичний вечір? Читайте гороскоп на 15 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У вас, напевно, є важлива мета. Не шкодуйте сил, щоб її досягти. Зараз найкращий момент, щоб проявити волю, трохи напружитися ― і підкорити вершину. На роботі може трапитися щось важливе. Можливо, ви отримаєте відповідальне доручення і впораєтеся з ним. День буде непоганий, але ви можете серйозно вимотатися.

Телець

У вас позитивний і бадьорий день. Ви ухвалюєте правильні рішення і можете швидко впоратися з поточними клопотами. Часу для спілкування, відпочинку виявиться більше, ніж зазвичай. Можете познайомитися з цікавою і корисною людиною. Настрій буде дуже непоганим.

Близнюки

У вівторок ваше вразливе місце ― гроші. Можете витратити занадто багато під впливом емоцій. Також можете розтратити не свої гроші. Наприклад, кошти з кредитки. Тому краще по магазинах не ходити й інтернет-каталоги з модними товарами не розглядати. Щось турбує вас, але шопінг ― не найкраща терапія від сумнівів та переживань.

Рак

Ви можете відчувати смуток. Але добрий старий друг підніме вам настрій. Вам дуже корисне спілкування, відверті розмови. Також на вас чекає удача в коханні. І в родині може статися щось хороше. Словом, у вас з’явиться купа причин, щоб не сумувати.

Лев

День буде нейтральним і спокійним. Ви нікуди не поспішаєте, повністю впевнені в своїх силах і налаштовані позитивно. Вам, можливо, не вистачає енергії. Або у вас дрібні перешкоди в справах. Тому зробите менше, ніж хочете. Все, що стосується домашнього господарства, державних органів, медичних установ, здійсниться в найкращому вигляді.

Діва

Вам не можна бути зарозумілими й саркастичними. Інакше ризикуєте нажити собі ворогів, у тому числі в колах начальства. На роботі будете, ймовірно, нудьгувати. Зате ввечері зумієте відірватися на повну. Ви, на противагу своєму звичаю, будете цього дня марнотратні. Та іноді це навіть на користь.

Терези

Ви можете зіткнутися з труднощами, але хтось прийде на допомогу. Є питання, яке вас нервує. Або принаймні ви постійно повертаєтесь до нього в думках. Просто зараз не вийде його вирішити. Та ви дізнаєтеся хорошу або корисну інформацію, яка допоможе це зробити в майбутньому. Вам краще не призначати побачень, на прогрес у стосунках навряд чи варто сподіватися.

Скорпіон

У вас передбачаються зустрічі, переговори, невеликі поїздки. Імовірно, день буде насичений позитивними враженнями. Багато що вдасться зробити. Ви якимось чином розширите свої горизонти. Водночас день може бути досить виснажливим. Тому економте сили. Вони вам ще знадобляться.

Стрілець

Ви можете добре заробити. Також можливі покупки, обновки, корисні придбання. Ви можете відчувати, що від вас вислизнула якась вдала можливість. Та через кілька днів ви цілком можете її надолужити. День корисний для фізичних навантажень, спорту. Це якраз те, що зараз вам потрібно, щоб заспокоїтися і підбадьоритися.

Козеріг

Чекайте на хороші новини або знаки долі. День важливий. Те, що ви в цей день почуєте або побачите і за що зачепитеся в думках, через тиждень-два буде багато в чому визначати ваше життя. Проведете день у гарному гуморі. Та відчуватиметься легка невдоволеність. Імовірно, ви хочете більшого.

Водолій

Вам корисне усамітнення. Не розказуйте нікому про свої плани та ідеї. Ви самі в змозі їх реалізувати ― і вам не потрібна допомога. Ви, можливо, зараз себе недооцінюєте чи занадто переживаєте через свої проблеми або вади. Але хто досконалий? Просто наважтеся зробити перший крок. Далі буде набагато простіше.

Риби

Покладіться на друзів, вони допоможуть упоратися з проблемами, що виникли. Ви будете багато спілкуватися і жартувати. До вас повернеться гарний настрій і життєвий тонус. Корисно будувати плани і загадувати бажання. Можливо, на вас чекає подарунок або приємний сюрприз.

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