Гороскоп на тиждень з 14 по 20 грудня 2020 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Хто повинен бути більш уважним до почуттів інших, а кому потрібно проявити турботу і ласку до коханої людини? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 14 по 20 грудня 2020 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Загалом тиждень для вас мине дуже успішно. Ви сповнені планів. І це чудово. Однак для їх успішної реалізації вам просто необхідно перестати копатися в дрібницях. Більше віри — і все вийде. Щодо стосунків з коханою людиною, то поки все прекрасно. Однак зірки радять проявляти більше терпіння і бути поблажливим до слабкостей другої половинки.

Гороскоп на тиждень — Телець

На вас чекає цілком продуктивний тиждень. У цей період зірки радять грамотно розподілити свій час і підігнати всі хвости. Це дасть змогу розумно спланувати відпочинок і не перевантажувати себе роботою. Ближче до середини тижня може з’явитися втома. Та треба протриматися ще трохи. Також Тельцям варто звернути увагу на харчування і вживати більше фруктів.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Цього тижня у вас можуть виникнути певні складнощі і сварки з другою половинкою. Намагайтеся бути спокійнішим і не загострювати увагу на вадах партнера. Іноді ви перегинаєте палицю. Через це кохана людина ображається. Щоб виправити ситуацію, зірки радять проявити якомога більше уваги і ласки. Не загострюйте обстановку, інакше самі про це пошкодуєте.

Гороскоп на тиждень — Рак

Вдалий тиждень для укладення фінансових угод і отримання прибутку. Завдяки своїй енергії та оптимізму ви зачаруєте партнерів і досягнете успіхів у будь-яких починаннях. Однак зірки радять не зазнаватися і подякувати тим, хто вам допомагає. Вихідні краще провести в родинному колі. Інакше скандалу не уникнути.

Гороскоп на тиждень — Лев

Прекрасний тиждень. Вам легко вдасться все, що ви заплануєте. Нарешті всі сумніви йдуть на другий план і ви починаєте вірити у свої сили. Зірки рекомендують гарненько подумати і скласти план дій. Якщо є можливість — спробуйте повчитися. Нові знання допоможуть вийти на новий рівень і вдосконалити навички.

Гороскоп на тиждень — Діва

Ви дуже багато працювали. Настав час насолоджуватися життям. Хочете свята — влаштуйте його! Хочете любові і ласки — вперед до другої половинки! Ваше життя сповнене сюрпризів і подарунків. Так дозвольте ж собі насолоджуватися ним. Що стосується самотніх представників знаку, то цілком можливо, що у вихідні ви познайомитеся з цікавою людиною. Однак не варто відразу кидатися у вир з головою. На все свій час.

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Гороскоп на тиждень — Терези

Іноді ви можете сильно зациклюватися на собі. Однак зірки радять бути більш щедрим. Якщо у вас є можливість, допоможіть ближньому. Благодійність — це добре. До того ж ваші близькі і друзі зможуть подивитися на вас з іншого боку, і, якщо вам буде потрібна підтримка, вони простягнуть руку допомоги. Щодо справ любовних, то зірки радять більше часу приділяти другій половинці. Ваші почуття охололи. Час їх оживити.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Вам хоч розірвись: треба то воювати на передовій, то партизанити на таємному фронті в ім’я власних інтересів. Ви особистість яскрава, презентабельна, з потужним духовним каркасом, тому в будь-якій боротьбі перемога гарантована. Ораторське мистецтво на висоті, аргументи залізні — палець у рот не клади. Однак будьте дуже обережні. Іноді вовк ховається в овечій шкурі.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Напередодні новорічних свят головне — не забути про близьких. Зірки радять заздалегідь пройтися по магазинах і накупити подарунків. Або зробити їх власними руками, якщо є невеликі фінансові труднощі. В іншому разі вам не вдасться уникнути претензій з боку тітки Софи або дядька Петра. Хоча, можливо, варто навчитися відмовляти людям.

Гороскоп на тиждень ― Козеріг

Козерогам випаде доволі складний тиждень. Усі так і стараються роздратувати вас. Однак зірки радять не брати близько до серця критику і зауваження, особливо — від колег на роботі. У важкі моменти вас підтримає друга половинка. Благо, на любовному фронті у вас все в ажурі.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Водоліям уже хочеться веселощів і свята. Однак потрібно зібрати всі сили в кулак і підтягти всі хвости. Інакше перед Новим роком проблем не уникнути. Також вам варто стежити за своєю мовою. Іноді випадково кинуте слово може сильно поранити близьку людину. Спробуйте бути більш уважним до почуттів інших. І тоді буде вам свято.

Гороскоп на тиждень — Риби

Ключ до подружнього щастя у ваших руках, дружба і кохання зіллються воєдино. Уникайте претензій, ультиматумів, інакше зруйнуєте ідилію. Обранці вас люблять усім серцем, і жоден хробачок сумнівів не має підточувати піднесені взаємні почуття. Тільки так ви зможете досягти гармонії і владнати всі питання.

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