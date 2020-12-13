Гороскоп на 14 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. На кого чекає дуже неприємний день, а кому варто задуматися про романтичний вечір? Читайте гороскоп на 14 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У понеділок ви будете трохи неуважні. Тому зірки радять уникати індивідуальної роботи. Краще відпочити, якщо є така змога.

Телець

Несприятливий день. Можуть загостритися хронічні захворювання. Зірки радять бути уважними до свого здоров’я і за необхідності обов’язково звернутися до лікаря.

Близнюки

Цілком спокійний день. Однак зірки не радять будувати грандіозних планів, бо все може змінитися в одну мить.

Рак

У понеділок вас супроводжуватиме удача. Є великий шанс укласти вигідну угоду. Навіть незважаючи на ризик.

Лев

Присвятіть день відпочинку, прогулянці в лісі чи парку. Вашим близьким необхідні ваша увага і ніжність. Слідкуйте за якістю харчування.

Діва

Дуже важкий день. Зірки радять відмовитися від будь-яких поїздок. Присвятіть день відпочинку. Тоді ви зможете відновити свої сили і вбережетесь від неприємностей.

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Терези

У вас можуть виникнути конфлікти або з батьками, або з дітьми. Спробуйте проявити гнучкість. Іноді потрібно вміти поступатися. Навіть якщо ви цього не хочете.

Скорпіон

Спробуйте присвятити день коханій людині. Ви давно не говорили відверто. 14 грудня — чудовий день, щоб будувати плани на майбутнє.

Стрілець

Вам варто проявити особливу обережність. Є ризик травм. Зверніть увагу на своє здоров’я і харчування.

Козеріг

Дуже несприятливий день. Є висока ймовірність конфліктів із колишніми або нинішніми партнерами. Намагайтеся стримувати свої емоції і не звинувачуйте нікого у своїх невдачах.

Водолій

Активний день. Усі події розвиватимуться швидко і непередбачувано. Зірки радять розслабитися і просто отримувати задоволення від усього, що відбувається.

Риби

Вам варто звернути увагу на чистоту в домі. Генеральне прибирання так і плаче. Спробуйте знайти час і навести лад в оселі.

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