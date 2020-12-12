Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Гороскоп на 13 грудня 2020 року

12.12.2020

Гороскоп на 13 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно контролювати свої емоції, а хто повинен проявити пильність? Читайте гороскоп на 13 грудня від екстрасенсів СТБ.

гороскоп 2020

Овен

Несприятливий день для початку нових справ, відносин і ухвалення важливих рішень. Зірки радять відволіктися і зайнятися звичними справами, щоб не накосячити ще більше.

Телець

Вдалий день для укладання важливих ділових угод, коротких поїздок і фінансових операцій. Однак варто проявити особливу уважність в дорозі.

Близнюки

Чудовий день. Неймовірні збіги обставин порадують приємними зустрічами і фінансовими бонусами.

Рак

Іноді ваша агресивність вам заважає. Ви занадто запальні і не даєте можливості  висловити думку опонентам. Це перешкоджає вам у досягненні бажаного результату. Будьте більш відкритими.

Лев

Гнучкість мислення допоможе вам уникнути конфліктних ситуацій. Іноді, щоб довести свою правоту, потрібно гарненько підготувати аргументи і вміти спокійно висловити свій погляд.

Діва

У неділю краще відмовитися від спілкування з неприємними людьми. Стримуйте свою надмірну турботу про близьких. Як не дивно, це може дати привід для неприємностей.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на грудень 2020

Терези

Вам краще відмовитися від будь-яких активних дій. Ви занадто багато хочете. Та для досягнення результатів самого бажання мало, потрібно докладати зусиль.

Скорпіон

Не квапте події. Будьте уважні і спокійно сприймайте критику. Якщо почнете сперечатися, є ймовірність втратити роботу. Перед новим роком це не найкраще рішення.

Стрілець

Якщо вас мучать сумніви, прислухайтеся до своєї інтуїції. Однак не варто робити поспішних висновків. Іноді потрібно трохи почекати і гарненько подивитися навколо.

Козеріг

День буде сприятливий для угод, укладення договорів і відряджень. Для досягнення успіху зірки радять утриматися від експериментів і діяти старими перевіреними способами.

Водолій

Дуже небезпечний день. Проявіть особливу пильність. Є ймовірність отримати серйозну травму, тому будьте дуже уважні!

Риби

У неділю на вас чекає багато труднощів. Однак душевна рівновага, емоційна щедрість допоможуть пережити негативні тенденції дня.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати