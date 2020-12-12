Гороскоп на 13 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно контролювати свої емоції, а хто повинен проявити пильність? Читайте гороскоп на 13 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Несприятливий день для початку нових справ, відносин і ухвалення важливих рішень. Зірки радять відволіктися і зайнятися звичними справами, щоб не накосячити ще більше.

Телець

Вдалий день для укладання важливих ділових угод, коротких поїздок і фінансових операцій. Однак варто проявити особливу уважність в дорозі.

Близнюки

Чудовий день. Неймовірні збіги обставин порадують приємними зустрічами і фінансовими бонусами.

Рак

Іноді ваша агресивність вам заважає. Ви занадто запальні і не даєте можливості висловити думку опонентам. Це перешкоджає вам у досягненні бажаного результату. Будьте більш відкритими.

Лев

Гнучкість мислення допоможе вам уникнути конфліктних ситуацій. Іноді, щоб довести свою правоту, потрібно гарненько підготувати аргументи і вміти спокійно висловити свій погляд.

Діва

У неділю краще відмовитися від спілкування з неприємними людьми. Стримуйте свою надмірну турботу про близьких. Як не дивно, це може дати привід для неприємностей.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на грудень 2020

Терези

Вам краще відмовитися від будь-яких активних дій. Ви занадто багато хочете. Та для досягнення результатів самого бажання мало, потрібно докладати зусиль.

Скорпіон

Не квапте події. Будьте уважні і спокійно сприймайте критику. Якщо почнете сперечатися, є ймовірність втратити роботу. Перед новим роком це не найкраще рішення.

Стрілець

Якщо вас мучать сумніви, прислухайтеся до своєї інтуїції. Однак не варто робити поспішних висновків. Іноді потрібно трохи почекати і гарненько подивитися навколо.

Козеріг

День буде сприятливий для угод, укладення договорів і відряджень. Для досягнення успіху зірки радять утриматися від експериментів і діяти старими перевіреними способами.

Водолій

Дуже небезпечний день. Проявіть особливу пильність. Є ймовірність отримати серйозну травму, тому будьте дуже уважні!

Риби

У неділю на вас чекає багато труднощів. Однак душевна рівновага, емоційна щедрість допоможуть пережити негативні тенденції дня.

Читайте нас також у Viber і Telegram.