Гороскоп на 12 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно бути більш наполегливим, а хто повинен перейняти чужий досвід? Читайте гороскоп на 12 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Дуже продуктивний день у всіх планах. Ви з легкістю зможете багато зробити, однак лише в тому разі, якщо не будете лінуватися.

Телець

Перша половина дня буде дуже продуктивною. Тож, якщо ви хочете закрити всі «хвости», зірки рекомендують не розслаблятися, а навпаки, проявити всю свою працездатність.

Близнюки

Не все вдасться так, як ви це собі уявили. Через брак підтримки від близьких можуть опуститися руки. Боріться з цим почуттям.

Рак

Якщо ви хочете втілити в реальність будь-які задуми, зірки радять не ділитися планами навіть із близькими людьми. Про знайомих і зовсім мови бути не може.

Лев

Ви трохи втомилися. Спробуйте відпочити або взяти відгул. Якщо такої можливості немає, кращий вихід — делегувати половину своїх обов’язків колегам або підлеглим.

Діва

Цілком вдалий день. Однак зірки не радять розслаблятися. Удача мінлива і в будь-який момент може від вас відвернутися. Просто продовжуйте працювати.

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Терези

Прекрасний день, щоб уволю насолодитися чудовою компанією. Вам не вистачає спілкування. Так чому б не запросити в гості друзів на душевну розмову?

Скорпіон

Трохи двоїстий день. Якщо ви хочете позитивного вирішення важливих питань, вам варто як слід підготуватися до всіх зустрічей. Інакше на вас чекає повне фіаско.

Стрілець

Вам потрібно визнати всі свої помилки і косяки. Тільки так ви зможете виправити всі справи і рухатися далі.

Козеріг

Для досягнення успіху корисно повчитися у тих, хто вміє щось краще за вас. Проявіть рішучість і наполегливість — тоді у вас усе вийде.

Водолій

Важкий день. Вашим планам у суботу не судилося збутися. Щоб досягти бажаного результату, потрібно дуже багато працювати і приготуватися до того, що хтось постійно буде вам ставити палиці в колеса.

Риби

На вас чекає чудовий день. Ви зможете почати ті справи, за які раніше і братися боялися. Проявіть старанність — і у вас усе вийде.

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