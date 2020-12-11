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Страви з риби на Новий рік: топ-10

11.12.2020

Господиням, які планують влаштувати справжній бенкет у новорічну ніч, не обійтися в своєму меню без риби. Її можна не лише посмажити або запекти, а й використовувати в приготуванні складніших страв, а також гарних святкових закусок. Якими частуваннями з риби здивувати гостей на Новий рік 2021? Своїми рецептами поділилися учасники кулінарного шоу «МастерШеф».

Террін з копченого лосося

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Складові:

  • 650 г копченого лосося
  • 150 г консервованого тунця
  • 300 г вершкового сиру
  • 2 ст. л. тертого хрону
  • 120 мл вершків
  • Цедра і сік 1 лимона
  • 1 огірок
  • ½ пучка кропу
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Для начинки в кухонному комбайні з’єднати 150 г лосося, 150 г тунця, вершковий сир, хрін, рубаний кріп, цедру і сік лимона. Поперчити, посолити і збити до однорідності.
  2. Дрібно нарізати ще 150 г лосося. Огірок нарізати кубиками. Вершки збити до м’яких піків, разом з нарізаним лососем і огірком додати до сирно-рибної маси. Добре перемішати і прибрати в холод на 20 хв.
  3. Лосося, що залишився, нарізати тонкими слайсами і викласти на дно форми так, щоб звисали вільні краї.
  4. Начинку розподілити по формі та щільно утрамбувати. Зверху накрити смужками лосося. Поставити в холод на 12 год. Застиглий террін акуратно дістати з форми і прикрасити за смаком.

Пангасіус в горіховій паніровці

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Складові:

  • 400 г пангасіуса (або іншої білої риби)
  • 75 г хлібних крихт
  • 45 г вершкового масла
  • 100 г волоських горіхів
  • 1 жовток
  • По 2 гілочки петрушки і кропу
  • Цедра ½ апельсина
  • Дрібка мускатного горіха
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Волоські горіхи і зелень дрібно порубати. Додати хлібні крихти, цедру апельсина і мускатний горіх. Ретельно перемішати.
  2. У сковороді розтопити вершкове масло і обсмажити горіхову суміш протягом 7–10 хв до золотистості крихт. Зняти з вогню і остудити.
  3. Рибу нарізати стейками. Натерти сіллю і перцем. Одну сторону змастити жовтком і рясно присипати горіхово-хлібною масою. Перекласти у форму, вистелену пергаментом, і відправити запікатися в духовку на 20 хв при 200 °С. Готового пангасіуса подавати з гарніром.

Маринований оселедець з прянощами

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Складові:

  • 400 г оселедця
  • ½ цибулини
  • 1 ч. л. прованських трав
  • 5 зірочок бадьяну
  • ½ ч. л. коріандру
  • 1 ч. л. паприки
  • 1 ч. л. солі
  • 2 лаврові листи
  • 60 г цукру
  • 100 мл оцту

Спосіб приготування:

  1. У каструлі змішати 200 мл води, оцет, бадьян, коріандр, паприку, цукор і лаврові листи. Довести все до кипіння і зняти з вогню.
  2. Оселедець розібрати на філе, нарізати шматочками, приправити прованськими травами і посолити. Цибулю почистити і нарізати півкільцями.
  3. У банку шарами викласти оселедець і цибулю. Залити охолодженим маринадом і поставити в холод на 7 год.

Короп під сметанним соусом

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Складові:

  • 2 коропа
  • ½ цибулини
  • 2 ч. л. суміші спецій
  • 600–800 мл сметани
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Коропів почистити від луски і видалити нутрощі. Посолити і поперчити. Цибулю нарізати кільцями.
  2. Сметану змішати з улюбленими спеціями.
  3. Перекласти рибу в змащену маслом форму. Викласти цибулю і рясно полити все сметаною. За бажанням присипати тертим сиром. Накрити фольгою і відправити запікатися на 1 год 20 хв при 180 °С.

Тако з наггетсами з хека

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Складові:

  • 4 пшеничні коржики для тако
  • 200 г філе хека (або іншої білої риби)
  • 45 г панірувальних сухарів
  • 1 яйце
  • ½ ст. борошна
  • 200 г червонокачанної капусти
  • ¼ червоної цибулини
  • 1 авокадо
  • 2 ст. л. рубаної петрушки
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 120 мл сметани
  • 60 мл майонезу
  • Цедра і сік ½ лайма
  • Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

  1. Яйце збити з дрібкою солі. Панірувальні сухарі змішати зі спеціями за смаком.
  2. Філе хека нарізати шматочками, обваляти в борошні, занурити в яйце і обсипати сухарями.
  3. Викласти рибу на деко, вистелене пергаментом, і запікати 10–12 хв при 200 °С.
  4. Для соусу з’єднати сметану, майонез і цедру лайма. Перемішати.
  5. Капусту і цибулю нашаткувати. Авокадо розрізати навпіл і видалити кісточку. М’якоть почистити і нарізати тонкими скибками. Злегка скропити все соком лайма і оливковою олією.
  6. Зібрати тако. На коржики викласти соус, рибу, капусту з цибулею і авокадо. Посипати петрушкою.

Карпаччо з сьомги

карпаччо на новый год

Складові:

  • 150 г сьомги
  • По ½ пучка руколи і кропу
  • ½ лимона
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 2 ч. л. бальзамічного оцту
  • Каперси
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Сьомгу нарізати тонкими слайсами.
  2. Для заправки змішати оливкову олію, бальзамічний оцет і сік лимона. Посолити і поперчити за смаком.
  3. Рибу викласти в один шар і рясно полити заправкою. Викласти каперси і зелень.

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Дорада, запечена з овочами

как приготовить дораду - фото

Складові:

  • 1 дорада
  • 5 картоплин
  • 3 моркви
  • 300 г стручкової квасолі
  • 10 помідорів чері
  • 1 головка часнику
  • 1 лимон
  • 100 мл вина
  • 5 ст. л. рослинного масла
  • Сіль, перець, спеції

Спосіб приготування:

  1. Картоплю і моркву нарізати скибочками. Стручкову квасолю порубати. Головку часнику очистити і розрізати навпіл. Скропити все оливковою олією та разом з помідорами чері викласти в форму, вистелену пергаментом.
  2. Половину лимона нарізати кружечками, з другої – віджати сік. У рибі зробити надрізи і додати кружечки лимона. Викласти дораду на овочі в формі.
  3. Змішати сіль, перець, вино, сік лимона і спеції. Полити рибу з овочами і відправити запікатися на 20 хв при 200 °С. Перед подачею посипати зеленню за смаком.

Форель у медово-імбирному соусі

christmas gourmet recipe:steamed salmon trout with ginger and pomegranate grains

Складові:

  • 1 філе форелі
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ст. л. тертого кореня імбиру
  • 1 ст. л. сушених трав
  • 1 ч. л. гірчиці
  • Сік і цедра ½ лимона
  • ½ граната
  • 30 г зацукрованого імбиру

Спосіб приготування:

  1. Змішати мед, тертий імбир, сушені трави, сік і цедру лимона.
  2. Соусом змастити філе форелі. Перекласти рибу в фольгу, присипати солодким імбиром і зернами граната. Запікати в духовці 20 хв при 180 °С.

Рулетики з оселедця

Rolled herring in vinegar, served with onions and pickles.

Складові:

  • 1 солоний оселедець
  • 1 червоний гострий консервований перець
  • 150 г солоних огірків
  • 150 г плавленого сиру
  • 6 гілочок петрушки
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Оселедець філірувати і злегка відбити. Огірки та перець нарізати кубиками. Петрушку дрібно порубати.
  2. Філе риби перекласти на харчову плівку і змастити плавленим сиром. Викласти шарами нарізані огірки, перець і петрушку.
  3. Акуратно згорнути філе в рулет за допомогою харчової плівки. Прибрати в холод на 3 год. Перед подачею видалити харчову плівку і нарізати рибу порційними шматочками. За потреби скріпити рулет шпажками.

Ніжні рибні котлетки

Fish croquettes.

Складові:

  • 2–3 філе білої риби (тілапія, окунь, горбуша)
  • 250 г креветок
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 ст. л. манної крупи
  • 3 скибочки білого хліба
  • 100 мл молока
  • Рослинна олія
  • Сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Хліб замочити в молоці на 10 хв.
  2. Рибу нарізати. Креветки залити окропом і почистити. Подрібнити морепродукти блендером разом з морквою і хлібом. Додати манку, яйце, сіль і перець. Перемішати.
  3. Мокрими руками сформувати котлети і обсмажити на олії до золотистої скоринки.

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