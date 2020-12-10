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Церковні свята в грудні 2020: календар православних свят по днях

10.12.2020

На порозі грудень, а це означає, що скоро закінчиться 2020 рік. Рік, який став справжнім випробуванням для всього людства. Які церковні дати відзначатимуть віряни в останньому місяці року? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на грудень 2020 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати. 

церковные праздники

Грудень 2020 року – час, який більшість із нас присвятить підготовці до новорічних свят. Однак, незважаючи на передсвяткову метушню, яка пануватиме у світі, не варто забувати і про релігійні урочистості, а також пам’ятати про піст, молитви і покаяння.

Більше на тему: Місячні затемнення 2020 року: коли і до чого готуватися

Церковні свята в грудні 2020 року

4 грудня ― Введення в храм Пресвятої Богородиці

7 грудня ― День пам’яті великомучениці Катерини

13 грудня ― День святого Андрія Первозванного

17 грудня ― День великомучениці Варвари

18 грудня ― День святого Сави

19 грудня ― День святого Миколая

22 грудня ― День святої Анни

25 грудня ― Різдво Христове (за григоріанським календарем)

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