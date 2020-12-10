Останній місяць у 2020 році обіцяє бути максимально романтичним. Кожен знак зодіаку зможе втілити в життя свою ідеальну модель стосунків або сім’ї. Та для цього потрібно правильно здійснювати обмін енергією. Читайте любовний гороскоп на грудень 2020 року для кожного знака зодіаку від експертів СТБ.

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Любовний гороскоп — Овен

Бути в центрі уваги — ваша улюблена справа. Однак ваш партнер трохи втомився розділяти вашу особу з іншими. Спробуйте місяць почати з усамітнення, душевних розмов, зізнань. Друга половина жадає спілкування з вами, але не в колі друзів і знайомих, а сам на сам.

Любовний гороскоп — Телець

Грудень для вас — це ковток свіжого повітря. Складний рік у всіх сферах життєдіяльності йде і дає шанс стати окриленим у грудні. Ба більше, у новий рік увійти наповненим любов’ю і щирими почуттями. Що для цього треба? Навчіться приймати позицію партнера, а своє невдоволення висловлювати в легкій і спокійній манері. Скандали припиняться самі собою.

Любовний гороскоп — Близнюки

Красиві історії про кохання — ваша мрія. Однак ви так часто демонструєте байдужість, що друга половина не розуміє, що насправді ви почуваєте. Якщо ви рішуче налаштовані будувати сім’ю, продовжувати стосунки, планувати дітей і спільний побут — зізнайтеся в цьому. Якщо ж стали з’являтися сумніви або ви зовсім погасли — не тягніть кота за хвіст і відпустіть людину.

Любовний гороскоп — Рак

Ракам хочеться закохатися, а все ніяк не виходить. Сімейні представники знака часто згадують колишній ентузіазм в особистому житті. Але все ще можна втілити. Проблема лише в тому, що ви самі не готові докласти мінімальних зусиль, щоб стати кращими, уважнішими, романтичнішими. Безумовно, ніхто не захоче йти на контакт із таким сухарем. Перегляньте свою поведінку, і все почне налагоджуватися незабаром.

Любовний гороскоп — Лев

Ваші гіперопіка і надмірний контроль ведуть до того, що партнер втомлюється бути під прицілом. Ви багато намагаєтеся тримати в полі зору, крім того, дедалі частіше не довіряєте і влаштовуєте допит, як слідчий. Але вам точно нема причин хвилюватися. Спробуйте відпустити ситуацію і не думати зайвого. І вам, і вашій половині стане легко і спокійно в цих стосунках.

Любовний гороскоп — Діва

Ви зробили серйозний крок у нове життя. Часом вам здається, що це було занадто поквапливе рішення. Однак відступати не можна. Зірки обіцяють щасливе і гарне майбутнє, яке точно не змусить шкодувати про скоєне. Перестаньте закриватися в собі з роздумами, які тільки руйнують вас ізсередини.

Любовний гороскоп — Терези

Час починати нове життя. Так, навіть наприкінці року можна сміливо почати будувати плани, шукати гідного супутника і закохуватися. Якщо ви самотні, то постарайтеся відкрити себе і впустити нових людей у життя. Якщо ж ви сім’янин, то обміркуйте, як додати свіжості і романтики в метушливу побутову історію. До середини місяця ви навіть не впізнаєте партнера, так він зміниться завдяки вам.

Любовний гороскоп — Скорпіон

Не обманюйте себе і не мучте партнера. Тримати на короткому повідку людину — справа невдячна. Якщо ви вже озвучили наміри припинити стосунки, то і людину варто відпустити. Якщо ж ви, навпаки, дали обіцянки, то добре обдумайте, чи готові ви на все те, що намалювали в голові у себе і в коханої людини.

Любовний гороскоп — Стрілець

Розвиватися потрібно не тільки в особистісному плані, а й у коханні. Щасливе майбутнє — це результат роботи над стосунками вже сьогодні. Стрільці, здається, стали про це забувати. Невже ви не бачите, як партнер старається для вас? Зірки обіцяють втому і навіть небезпеку в особистому житті. Але тільки, якщо ви вчасно не візьметеся за виправлення помилок.

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Любовний гороскоп — Козеріг

Усе склалося так, як ви самі дозволили цьому статися. Нуль роботи над собою, а також нуль роботи над стосунками привели до такого результату. Не потрібно звинувачувати дурні обставини або невдалий рік. Подивіться на себе з боку. Якщо хочете все виправити, то у вас є для цього один єдиний шанс. Скористайтеся ним до кінця року.

Любовний гороскоп — Водолій

Водолії — найщасливіші знаки в грудні. Любов, щастя, гармонія — все це результат вашої праці. Дивно, але ви кардинально змінилися за цей рік. Стали такими чуйними, уважними, турботливими. Любо глянути. Так і продовжуйте. І тоді партнер розповість усьому світові, як йому з вами пощастило! Ви надихаєте.

Любовний гороскоп — Риби

Замислюєтеся зробити серйозний крок у нове життя? Проте щось вас зупиняє. Швидше за все, це невпевненість, що партнер відповість взаємністю. Щоб промацати ґрунт, навчіться говорити по щирості, ставити прямі запитання, не соромитися висловлювати свої почуття. Зірки кажуть, що ваша друга половина також не розуміє, що у вас на думці. А про серйозні наміри навіть не здогадується.

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