Гороскоп на 11 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно проявити чесність щодо другої половинки, а хто може розслабитися і відпочити? Читайте гороскоп на 11 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день. Ви зможете підкорити протилежну стать своєю харизмою. А там і до нових романтичних стосунків недалеко.

Телець

Є велика ймовірність того, що на вашому порозі з’являться люди з минулого. У вас буде шанс виправити свої помилки. Не змарнуйте його, інакше будете потім шкодувати.

Близнюки

Зірки радять нічого не планувати, оскільки вашим планам не судилося збутися. Просто йдіть за течією і приймайте все, що вам подарує Доля.

Рак

Побережіть свої фінанси. Є велика ймовірність зробити необдуману дорогу покупку. Краще займіться домашніми справами.

Лев

Зірки все ще прихильні до вас. Діліться з іншими удачею. Не виключено, що ділові пропозиції про тісну співпрацю посиплються з усіх боків.

Діва

Велика ймовірність відряджень. Однак будьте обережні і дотримуйтеся соціальної дистанції.

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Терези

Іноді ви можете накрутити себе і створити проблему з нічого. Не треба так робити. Це дратує вашу другу половинку.

Скорпіон

Абсолютно спокійний день, який не віщує різких або мінливих емоцій. Насолоджуйтеся тишею і відпочинком.

Стрілець

Можливо, у п’ятницю ви поставите під сумнів старі зв’язки і сімейні взаємини. Виникне важка ситуація вибору. Обирайте серцем і не слухайте нікого.

Козеріг

Поганий, дуже поганий день для зміни діяльності. Зірки радять не кидатись у крайнощі, а займатися звичною справою.

Водолій

Настав довгоочікуваний час змін. Ви дуже багато працювали. Тепер можна пожинати плоди своєї праці.

Риби

У стосунках з коханою людиною головне бути чесним. Рано чи пізно все таємне стає явним. На обмані щастя не побудувати.

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