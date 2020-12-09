Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шоу і серіали СТБ увійшли в топ запитів в Google за останній рік

09.12.2020

В українському представництві Google традиційно підбили підсумки року  і визначили найпопулярніші запити. Крім коронавірусу, у 2020 році українці активно цікавилися шоу і серіалами телеканалу СТБ. Подробиці ― далі в матеріалі.

СТБ ― єдиний телеканал, у якого відразу чотири шоу ввійшли в топ запитів у Google за 2020 рік. Так, романтичні реаліті «Холостячка» і «Холостяк»-10 посіли 1 і 2 позиції відповідно в рейтингу пошуку ТВ-шоу. Психологічне сімейне реаліті «Супермама» розташувалося на 5-му місці, а «Наречена для тата» ― на 10-му. Цікаво, що всі чотири проєкти виробляються під керівництвом директорки студії StarLightProduction Анни Калини.

У топ серіалів, які найчастіше шукали користувачі України у 2020 році, потрапили дві стрічки телеканалу СТБ. Так, на 2-му місці розташувалася адаптація відомої повісті Івана Нечуя-Левицького ― серіал «Спіймати Кайдаша», а на 8-му ― багатосерійний блокбастер Оксани Байрак «Ніщо не трапляється двічі».

Більше на тему: Переможці всіх сезонів «МастерШеф»: як склалося життя після шоу

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати