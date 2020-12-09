Гряде новий рік, а разом з ним і нові тренди! 2021 обіцяє бути досить експериментальним і своєрідним у модній індустрії. Редакція STB.UA зібрала для вас наймодніші нюанси, які варто впровадити у свій гардероб. Бахрома, шкіра, клітинка, високі рукавички і багатошаровість, — про всі тренди дізнайтеся в нашому матеріалі.

Холоди завжди диктують свої правила. І не секрет, що тепліше, то краще. Однак позаду ті часи, коли стильною можна було бути лише в легкому пальті й човниках. Останні роки жінки вибирають комфорт і здоров’я, а разом з тим і стиль. Тому що прогрес моди показує, що краса — це насамперед наша гармонія. Переходячи ближче до теми, пропонуємо обговорити оверсайз.

Безумовно, цей тренд не планує залишати передові позиції. До нього належать пуховики, піджаки, жакети, пальто, лонгсліви, светри і будь-який верхній одяг, який буде не тільки стильно сидіти, а ще й гріти!

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Наступним важливим елементом зимових модних трендів 2021 року є бахрома. Звісно, її складно впровадити у свій повсякденний стиль, але можна сміливо припасувати до новорічного образу. Ба більше, вставки з бахромою на сумці або жакеті чудово доповнять найпростіший образ. Такий елемент аксесуару здатний обіграти неабиякий наряд і надасть вам суперстильного вигляду.

Шкіряні вироби все ще можуть залишатися на ваших полицях. Важливо зазначити, що відтепер шкіра особливо стильна у світлих тонах. Не зациклюйтеся на чорному. Обирайте коричневий, пісочний, бордовий, кавовий, бежевий, гірчичний і навіть зелений.

До цього ж списку хочемо додати такий аксесуар, як рукавички. Взимку вони особливо доречні, адже будуть не тільки вас прикрашати, а й гріти. Варто зауважити, що рукавички потрібно комбінувати виключно з класичним верхнім одягом — пальтом, шубою чи кожушком. Зимовим трендом 2021 року є рукавички до ліктя.

На подив, клітинка також входить до списку наймодніших трендів цієї зими. Багато передових дизайнерів звертаються саме до цього принту, який не потребує особливих доповнень у вигляді аксесуарів. Головне, не використовуйте з клітинкою інші принти, а тим більше клітинку з клітинкою. Віддавайте перевагу однотонним елементам.

Брючні костюми на жінці — це особливий вид мистецтва. Останні тенденції моди впроваджують свої правила носіння чоловічих костюмів або, як їх ще називають, з плеча бойфренда. Тут також простежується нитка великих об’ємний плечей і рукавів.

І наостанок! Не бійтеся кутатися, утеплюватися, одягати водолазку, піджак і пальто. Експериментуйте з шарфами і рукавичками. Багатошаровість у 2021 році — не химера. Це може бути стильно, красиво, гармонійно і тепло!

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