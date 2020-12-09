Гороскоп на 10 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно стати більш відповідальним, а хто може отримати несподівану пропозицію? Читайте гороскоп на 10 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви занадто самокритичні. Через невпевненість у собі не можете досягти позитивних змін у житті. Будьте сміливішими.

Телець

Чудовий день для змін у житті. Є ймовірність отримати нову цікаву пропозицію щодо роботи. Не проґавте свій шанс.

Близнюки

У четвер усі навколо захоплюватимуться вашим почуттям гумору. І не дивно, адже ви — душа компанії. Тільки не перегинайте палицю. Іноді вас заносить.

Рак

У спробі встигнути все можна геть вибитися з сил. Подбайте про свій комфорт. Краще взяти паузу і відпочити.

Лев

Завдяки наполегливості та фантазії ви можете досягти колосальних успіхів на професійній ниві. Так тримати. І ніколи не здавайтеся!

Діва

Спокійний день. На вас чекає монотонна робота. І потрібно вміти її виконувати. А у вас іноді з цим проблеми. Тренуйтеся.

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Терези

З самого ранку у вас з’явиться бажання звернути гори. У першій половині дня ви зможете багато. Навіть найскладніші завдання здадуться вам дріб’язковими.

Скорпіон

Ви давно не влаштовували романтичний вечір зі своєю другою половинкою. А це дуже корисно. Так виправте ситуацію.

Стрілець

Через свою лінь ви багато втрачаєте. Варто бути більш відповідальним. Під лежачий камінь вода не тече.

Козеріг

Чудовий день, щоб зайнятися прибиранням або невеликим косметичним ремонтом.

Водолій

Ви — душа компанії. Спробуйте використати свої зв’язки для просування кар’єрними щаблями. Тільки не перегинайте палицю.

Риби

Ближче до обіду вам можуть зробити незвичайну пропозицію. Гарненько подумайте і, якщо ви того хочете, погоджуйтеся.

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