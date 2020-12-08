Гороскоп на 9 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно звернути увагу на своє харчування, а хто повинен угамувати свою агресію? Читайте гороскоп на 9 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо у вас виникнуть деякі труднощі на роботі, не варто засмучуватися. З усіма таке буває. Вам просто потрібен відпочинок. Або прогулянка парком. Навіть у такий морозний час.

Телець

У вас може виникнути дике бажання змінити своє життя на 180 градусів. Не поспішайте. Ранок вечора мудріший. Спершу подумайте добре, а потім дійте.

Близнюки

Зверніть особливу увагу на своє харчування. Ви вживаєте забагато шкідливої ​​їжі. Варто задуматися про правильне харчування або про невелике очищення організму.

Рак

Ви занадто довго тримали в собі негативні емоції. Сьогодні головне не виплеснути їх на близьких людей. Якщо відчуєте, що немає сил, краще сходіть на пробіжку або побоксуйте.

Лев

Щоб заспокоїти розбурхані емоції, займіться монотонною роботою. Прибирання в будинку, вишивання, малювання чи орігамі допоможуть відволіктися і заспокоїтися.

Діва

Ви трохи втомилися. Щоб відпочити, спробуйте взяти відгул. Якщо такої можливості немає, попрацюйте вдома.

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Терези

Ви залежите від думки оточення. Хіба не байдуже, що каже про вас тітка Клава з сусіднього під’їзду? Забудьте! І сміливо йдіть до мети.

Скорпіон

Складний день. Можуть виникнути конфлікти і сварки як на роботі, так і вдома. Намагайтеся стримувати свої емоції і не грубіяньте іншим.

Стрілець

У вас дуже багато планів. Та якщо вам не вдасться їх втілити в реальність, не засмучуйтесь. Можливо, воно й на краще. Просто ви поки так не вважаєте.

Козеріг

У середу всі навколо потребуватимуть вашої допомоги. Не відмовляйте людям. Але й не дозволяйте сідати собі на голову.

Водолій

Велика ймовірність стати жертвою шахраїв. Зірки радять бути дуже обережними і не вступати в розмови з незнайомими людьми.

Риби

На вас чекає великий і несподіваний сюрприз від коханої людини. У самотніх же представників знака ймовірне приємне знайомство.

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