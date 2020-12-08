Перший місяць зими для багатьох знаків зодіаку у фінансовому плані буде дуже успішним. Однак не варто відразу витрачати всі гроші. Адже попереду Новий рік. А отже, потрібно готуватися заздалегідь і вже зараз купувати подарунки близьким. Скоро цей кошмарний рік закінчиться, і світ, нарешті, зможе зітхнути з полегшенням. Ну, а що ж чекає наші гаманці в грудні 2020? Читайте фінансовий гороскоп для кожного знака зодіаку на грудень 2020 року. І нехай усі ваші покупки принесуть тільки радість і задоволення!

Овен

Овнам важливо до початку місяця по змозі розпланувати свої доходи і витрати. Варто відразу налаштовуватися на те, що справи не підуть за планом на сто відсотків, і це нормальний перебіг життя. У всякому разі, у Овнів буде приблизна схема дій, покупок і фінансових надходжень, на яку вони зможуть орієнтуватися.

Телець

Щоб зима почалася вдало, Тельцям астрологи радять спершу розібратися з більшістю проблем. Імовірно, у них залишилися невирішені питання, які тягнуться з минулого і можуть нагадати про себе. Краще по змозі гасити кредити і віддавати борги до Нового року, якщо такі є. Життя відповідно до своїх достатків на початку місяця допоможе Тельцям зробити продуктивний, хоча й не стрімкий старт у його середині.

Близнюки

Близнюкам рекомендується готуватися до святкувань і супутніх витрат заздалегідь ― до 9 грудня. Якщо момент втрачено, не варто опускати руки: у цьому разі операції з фінансами теж можуть бути успішними, але краще вже не діяти спонтанно. Близнюкам можна підписатися на улюблені марки і бренди в соціальних мережах, стежити за акціями, знижками і розпродажами, а також перевіряти відгуки в інтернеті.

Рак

Розпрощатися з боргами зірки радять і Ракам. Краще не давати собі гучних обіцянок, ставити перед собою посильні завдання і не зупинятися на досягнутому, просуваючись уперед неквапливо, але впевнено. Цілі багатьох Раків у грудні почнуть втілюватися в життя, якщо ті не стануть задкувати назад. У 20-х числах грудня не варто піддаватися спокусам під впливом Нептуна.

Лев

Левів у фінансовій та діловій сфері може збити зі шляху випадкова емоція. Їм краще керуватися не серцем, а розумом, особливо в тих справах, де на кону стоять великі суми, важливі угоди або довгострокові договори. У середині місяця Левам треба зробити ставку на самореалізацію. Їхні таланти можуть залучити приплив фінансів, але для цього потрібно не боятися бути в центрі уваги.

Діва

Уникати простою у справах рекомендується Дівам. Особливо після 9 грудня, коли зміниться енергетика Меркурія, покровителя цього знака зодіаку. У цей період вода не потече під лежачий камінь, і Дівам доведеться докладати зусиль для досягнення успіху. На щастя, Всесвіт зазвичай іде назустріч, і віра Дів у себе і свої сили допоможе їм благополучно вийти з непростого становища і навіть зміцнити бюджет за грудень 2020 року.

Терези

Представникам цього сузір’я екстрасенси радять своєчасно відпочивати. Багато Терезів просто забудуть про відпочинок, вимагаючи від себе неможливого в спробі реалізувати свої амбіції і досягти бажаного. Грошову сферу не варто ставити в пріоритет, жертвуючи здоров’ям. Терезам треба пам’ятати не тільки про списки покупок, а й про власні потреби, приємні дрібниці та прості радощі.

Скорпіон

Негативні емоції можуть погано впливати на фінансовий стан Скорпіонів ― аж до запуску енергетичної програми бідності. Скорпіонам необхідно переглянути свої відносини з грошима, якщо ті не затримуються в кишенях. Пильну увагу варто приділити статтям витрат. Щось іде в нікуди, можливо, абсолютно марно, і це тягне Скорпіонів у фінансову діру.

Стрілець

Грошові справи захоплять Стрільців у перший місяць зими. Вони, як і Скорпіони, будуть позбавлятися від того, що заважає розбагатіти, ― наприклад, від шкідливих звичок або додаткових витрат, без яких можна обійтися. Генеральне прибирання в будинку наведе порядок і в бюджеті. Корисним буде список витрат: його можна проаналізувати наприкінці місяця і зробити висновки на майбутній 2021 рік.

Козеріг

Несподівані доходи можуть з’явитися на горизонті у Козерогів. Це може бути раптовий прибуток від хобі, грошових замовлень, надбавка або премія. Фінансові кошти Козерогам рекомендується вкладати в професійне зростання або в побут, хоч би як банально це звучало. Зараз Козерогам важливо впевнено завершити рік і увійти в нову фазу, і ніщо так не зміцнить їхню самооцінку і віру в себе, як щоденний комфорт і розширення професійних інтересів.

Водолій

Водолії в грудні можуть змінити обстановку, що потребує деяких витрат. З 4 числа почнеться період спокою, і навіть якщо якісь несподіванки вимагатимуть від Водоліїв розщедритися, у результаті все складеться їм на руку. Ближче до 11 грудня необхідно зміцнити свої позиції, інакше можуть статися затримки в поповненні бюджету. Не зашкодить невелика сума, відкладена на раптові витрати.

Риби

Рибам знадобиться деяка сміливість у розпорядженні фінансами. На горизонті може виникнути покупка, про яку вони не думали, але яка була б для них дуже корисною в перспективі. Деякі фінансові моменти залежатимуть від любовної сфери. Рибам доведеться частину бюджету витратити на приємні речі, причому йдеться не тільки про подарунки близьким, а й про власні інтереси.

Читайте нас також у Viber і Telegram.