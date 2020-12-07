Гороскоп на грудень 2020 року розповість, чого чекати кожному із знаків зодіаку. У кого можливі кардинальні зміни в житті на краще, а хто повинен підігнати всі хвости, щоб уникнути неприємностей? Що приготували зірки кожному знаку зодіаку в останньому місяці року? Читайте гороскоп на грудень 2020 року і знайдіть відповіді на всі запитання.

Овни

Грудень — дуже продуктивний місяць. Вам варто гарненько подумати про те, чого ж ви хочете. Тільки не впадайте в крайнощі. До будь-якої справи потрібно підходити з усією серйозністю. Не варто ризикувати. Це стосується і особистих стосунків. Хоч би як вам хотілося поринути в пристрасть, усе ж прислухайтеся до розуму.

Тельці

Тельцям варто звернути особливу увагу на роботу. Подженіть усі хвости. Щоб у новий рік увійти з легкістю. Не варто відкладати все в довгий ящик, інакше справ накопичиться так багато, що потім не розберетеся. У стосунках із коханою людиною все стабільно. Тим же, хто без пари, варто чекати на приємне знайомство, яке може перерости в щось більше.

Близнюки

Близнюкам варто почати готуватися до новорічних свят заздалегідь. У вас дуже багато друзів. Намагайтеся кожному приділити увагу. Але не забувайте про себе. Душевна рівновага — запорука вашого здоров’я. Також зірки радять не витрачати гроші на дрібниці.

Раки

У грудні Ракам потрібно завершити всі великі проєкти. Ви дуже довго тягнете. Зберіться і відразу завершіть усе розпочате. Ви відчуєте, як з ваших плечей спаде величезний тягар. Так з легкістю ви ввійдете в новий рік. Щодо справ любовних, то яскравих подій не передбачається. Та, може, воно й на краще.

Леви

Левам варто присвятити місяць роботі. Важливо завершити всі складні і тривалі проєкти. Так ви зможете піднятися на новий рівень. Також вам варто звернути особливу увагу на душевний стан. Якщо потрібно, зверніться по допомогу до професіоналів. Баланс і гармонія — те, що вам зараз необхідно.

Діви

У грудні Дівам варто проявити стійкість характеру. Дуже багато людей хочуть, щоб ви впали. Але не треба впадати у відчай. Завдяки своїм характеру і силі волі вам вдасться подолати всі негаразди. У справах сердечних на вас чекає велика удача. Якщо у вашій парі є негаразди, ви все вирішите. Самотнім же представникам знаку варто чекати зустрічі зі своєю долею.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку від Олени Курилової

Терези

Ви перебуваєте на новому етапі свого життя. Грудень — чудовий місяць для планування майбутнього. Також цей час можна присвятити ремонту в домі. У другій половині місяця можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров’ям. Однак вони дуже швидко вирішаться самі собою. Є сенс зайнятися спортом.

Скорпіони

Чудовий місяць для того, щоб вирішити всі нагальні питання. Розберіться з проблемами і вперед до нових вершин. Намагайтеся не акцентувати увагу на невдачах. Краще знайдіть можливість їх подолати. І ще важлива порада: відкладіть трохи грошей. Вони вам можуть стати в пригоді.

Стрільці

Будьте готові до колективної роботи, до конструктивного діалогу з колегами, сприятливого результату співпраці з новими партнерами. Ви зможете залишити в минулому всі конфліктні ситуації, скорегувати плани з урахуванням нових обставин. Щодо сімейних взаємин, зірки радять більше прислухатися до другої половинки.

Козероги

Грудень — прекрасний місяць для здійснення мрій. Однак вам потрібно докласти чимало зусиль, щоб досягти бажаного. Не варто впадати у відчай, якщо щось не вийде з першої спроби. У фінансовій сфері на вас також чекає успіх. Є ймовірність невеликої премії або несподіваної допомоги від родичів.

Водолії

Водоліям варто присвятити весь свій вільний час сім’ї. Ви занадто часто ухиляєтесь від домашніх обов’язків. Це може стати причиною скандалів і невдоволення коханої людини або батьків. Щоб спокутувати свою провину, проявіть витримку і займіться вирішенням побутових питань.

Риби

Для Риб грудень обіцяє практично справжню казку. Ви з головою можете поринути в романтику . Однак не варто втрачати розум. Не забувайте про роботу. Не прогулюйте навчання. Інакше це обернеться для вас серйозними проблемами. І не тринькайте гроші. Одного-двох подарунків для коханої людини буде цілком достатньо.

Читайте нас також у Viber і Telegram.