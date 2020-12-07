Гороскоп на 8 грудня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що чекати кожному знаку зодіаку? Кому потрібно стримувати свої емоції, а хто зможе реалізувати всі задумані плани? Читайте гороскоп на 8 грудня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вівторок — чудовий день, щоб почати нову справу. А споріднена душа допоможе і підтримає в будь-яких починаннях і навіть складних ситуаціях.

Телець

Чекайте на хороші новини. Може виникнути чудова можливість поліпшити свій фінансовий стан. Не проґавте момент!

Близнюки

Ви довго йшли до мети, і зараз настав той момент, коли можна сміливо пожинати плоди своєї праці. Не соромтесь і смiливо приймайте похвалу.

Рак

Можуть виникнути непередбачені фінансові витрати. Не панікуйте. У вас на все вистачить і сил, і грошей.

Лев

Прекрасний день. Може надійти чудова пропозиція роботи. Не проґавте свій шанс. Це прекрасна можливість підвищити свою кваліфікацію.

Діва

Вас може зловити начальство на несумлінному виконанні своїх службових обов’язків. Будьте уважні і не мухлюйте.

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Терези

На вашому порозі може з’явитися людина з минулого. Зірки радять не піддаватися емоціям і завжди думати головою.

Скорпіон

Вас супроводжуватиме удача у всьому. Не проґавте свій шанс. До того ж увечері на вас може чекати приємний сюрприз.

Стрілець

Для того, щоб досягти успіху, вам варто бути більш сміливим. Не соромтеся виявляти свої найкращі якості. І вперед, по нові звершення!

Козеріг

Іноді, щоб домогтися успіху, потрібно багато працювати. 8 грудня це про вас. Не чекайте миттєвих результатів. Для всього потрібен час. І іноді — чимало.

Водолій

Через свій вибуховий характер ви часто самі заганяєте себе в кут. Будьте м’якші і великодушніші. Не варто загострювати увагу на дрібницях.

Риби

Випадкова невдача може завдати відчутної шкоди становищу. Продумуйте вчинки і слова. Ситуація в сім’ї може змінитися через вашу байдужість.

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