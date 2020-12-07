Бутерброди на Новий рік: топ-5 оригінальних рецептів
07.12.2020
Бутерброди — апетитний і простий у приготуванні варіант святкової закуски. За традицією як начинку для цього частування на новорічному столі господині використовують червону ікру, шпроти або слабосолений лосось. Однак якщо проявити трохи фантазії, можна порадувати сім’ю і гостей більш оригінальними ідеями бутербродів на Новий рік-2021. Надихайтеся рецептами від учасника «МастерШеф»!
Бутерброди з тунцем і бринзою
Інгредієнти:
- 1 цільнозерновий багет
- 1 банка консервованого тунця
- 100 г бринзи
- Зелена цибуля або інша зелень за смаком
Приготування:
- Багет нарізати, викласти на деко і відправити запікатися в духовку на 5 хвилин при 180 °С.
- З тунця злити рідину. Бринзу покришити. Цибулю або зелень дрібно нарізати.
- Викласти на скибочки багета бринзу, потім тунець. Присипати зеленню.
Бутерброди з інжиром і бальзамічним оцтом
Інгредієнти:
- ½ батона
- 50 г вершкового масла
- 200 г вершкового сиру
- 250 г свіжого інжиру
- бальзамічний оцет за смаком
- ягоди журавлини і рубані горіхи для прикрашання
Приготування:
- Батон нарізати і злегка підсушити в духовці. Намастити маслом.
- Зверху викласти вершковий сир. Інжир нарізати тонкими скибками і викласти на сир.
- Приготовані бутерброди збризнути бальзамічним оцтом, посипати рубаними горіхами і прикрасити журавлиною.
Більше на тему: Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік
Бутерброди з буряком і козячим сиром
Інгредієнти:
- ½ буханки житнього хліба
- 300 г відвареного або маринованого буряка
- 400 г козячого сиру
- 3 стеблі петрушки
- 3 ст. л. гірчиці
Приготування:
- Хліб нарізати скибочками і намастити половиною козячого сиру. Зверху викласти по 1 ч. л. гірчиці.
- Буряк нарізати невеликими кубиками. Петрушку дрібно порубати.
- Викласти на бутерброди буряк і зелень. Посипати козячим сиром.
Бутерброди з яйцем і червоною ікрою
Інгредієнти:
- 1 багет
- 3 ст. л. сметани жирністю 15–20%
- 50 г твердого сиру
- 4 яйця
- лимон і зелень за смаком
Приготування:
- Батон нарізати порційними шматочками. Яйця круто відварити, очистити і нарізати пластинами.
- Сир натерти на дрібній тертці. Додати сметану, сіль і ретельно перемішати.
- Отриманою пастою намастити скибочки багета. Зверху викласти зелень, яйця і червону ікру. За бажанням збризнути бутерброди лимонним соком.
Бутерброди з буряковою пастою та апельсином
Інгредієнти:
- ½ буханки чорного хліба
- ½ банки консервованої червоної квасолі
- 1 невеликий варений буряк
- ½ цибулини
- 2 ст. л. рослинної олії
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 2 ст. л. тертого хрону
- ½ ч. л. соку лимона
- 1 апельсин
- 2 гілочки руколи
Приготування:
- Варений буряк очистити і нарізати шматочками.
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії.
- З квасолі злити рідину, промити. Викласти в блендер разом з буряком і цибулею. Додати олію, соєвий соус, хрін і сік лимона. Посолити і поперчити. Подрібнити до консистенції пюре.
- Приготованою пастою змастити скибочки хліба. Прикрасити шматочками апельсину і листям руколи.
Смачного!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+