Як провести цей тиждень так, щоб усе найкраще не оминуло вас стороною? Читайте докладний гороскоп на тиждень з 7 до 13 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень — Овен

Початок цього тижня здасться досить складним і нестерпним. Та якщо ви консолідуєте всю свою енергію і сили в правильному руслі, здивуєтеся, наскільки ви здібна і самостійна людина.

Гороскоп на тиждень — Телець

Здається, що обсяг роботи збільшується, а час нещадно летить. Проте не впадайте у відчай. Головне — скласти графік. Як давно ви діяли за планом? Саме час робити розклад, заводити органайзер і виконувати пункти. Тільки так ви зможете встигнути все і скрізь.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Ваша віра у світле майбутнє окриляє. Цього тижня ви будете справжнім оптимістом, що допоможе з легкістю пройти всі проблеми. Їх буде чимало, однак ви впораєтеся з кожною, немов по клацанню пальців. Енергію зможете отримати в місці сили — улюбленому дворі чи будинку дитинства.

Гороскоп на тиждень — Рак

Ви уразливі, а через це слабкі. Спробуйте навчитися прощати і відпускати. На цьому тижні ви подивитеся на вчинки деяких людей під іншим кутом. І щоб не розчаруватися, заздалегідь налаштуйтеся на найгірше. Та є і хороші новини. У родині все налагодиться. Давні проблеми вирішаться з вашою допомогою.

Гороскоп на тиждень — Лев

Ви вірні своїм принципам. Безумовно, це добре. Проте в середині тижня ви постанете перед непростим вибором. Доведеться або порушити правила, або відмовитися від багато чого. Підійдіть до ухвалення рішення з холодним розумом, щоб не упустити важливих чинників.

Гороскоп на тиждень — Діви

Вашій витримці може позаздрити кожен. Та ніхто не знає, чого вам це коштує. Часом ви замислюєтеся, а чи правильно вчинили багато років тому. Але погодьтеся, сьогодні це вже не має жодного сенсу. Вам потрібно думати про майбутнє і дбати про свій добробут зараз.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цей тиждень буде переповнений клопотами, домашніми справами. А часу на відпочинок, здається, зовсім не залишається. Та щоб приділяти час собі, спробуйте більш організовано підходити до вечорів. З 18:00 відкладайте робочі моменти вбік. Медитуйте, дивіться улюблене кіно і приділяйте особливу увагу красі та здоров’ю.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Зараз у вашому житті період дуже нестабільний. Будь-яке неправильно сказане слово може вибити вас зі звичного режиму. Адже оточення починає втомлюватися від потоку негативу, який виходить від вас. Перегляньте ставлення до друзів, близьких, колег. І тоді до кінця тижня все налагодиться.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Вік живи ― вік учись. Зараз важливо приділити час саморозвитку. Ваша енергія настільки сильна, що будь-яка інформація сприйматиметься швидко і легко. Не втрачайте можливості дізнаватися нове. Кінець тижня проведіть з батьками і дітьми.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Важко розривати стосунки. Та якщо вони не мають майбутнього і сенсу, то не мучте ні себе, ні партнера. Жодні двері не відчиняться, якщо ви не поставите в минулому крапку. Та головне, не залишайте в серці образи.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Цього тижня може відбутися переоцінювання цінностей. Не лякайтеся, це хороша нагода зробити крок у нове життя. Головне, розставте правильно пріоритети. На початку тижня буде явний занепад сил.

Гороскоп на тиждень — Риби

Готуйтеся до свята. Риби літатимуть від щастя. Усе завдяки успіхам на роботі. Здається, що до кінця тижня з’явиться хороша перспектива змінити рід діяльності або вийти на новий рівень обов’язків і повноважень.

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