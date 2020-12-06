Хочете дізнатися, що чекає на вас 7 грудня 2020 року? Як правильно розподілити час і сили в понеділок — дізнайтеся в нашому астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ!

Овен

Будьте впевнені, що все складеться так, як ви собі намалювали кілька місяців тому. Пам’ятайте: щоб усе збулося, направляйте свої думки в правильне русло.

Телець

Чудова можливість приділити більше часу роботі. Спробуйте вкластися в графік, щоб не відкладати всі завдання на завтра.

Близнюки

Налаштуйтеся на серйозну розмову. Хтось явно бажає з’ясувати з вами стосунки і розставити всі крапки над «і».

Рак

Варто бути більш відкритим з близькою людиною. Інакше їй складно буде надати вам моральну підтримку. Не бійтеся говорити про свої почуття і переживання.

Лев

Не бійтеся йти на ризик. Зірки обіцяють прибуток і успіх. Головне ― орієнтуйтеся на цифру 4.

Діва

Не марнуєте час на з’ясування стосунків. Поставте питання ребром, і відразу зрозумієте, що точно потрібно вашому опонентові.

Терези

День скидатиметься на старий фільм. Ви почнете відчувати неймовірну ностальгію. Все мимоволі нагадуватиме про минуле. Постарайтеся не сумувати через дрібниці.

Скорпіон

Ваша сім’я — це ваша фортеця. Не зривайтеся на них, адже вони точно хочуть вам допомогти. Тому постарайтеся вечір приділити близьким, організуйте вечерю, перегляд улюбленого кіно.

Стрілець

Влада і керівництво просто так не приходять у життя. Якщо хочете чогось досягти, то варто трохи більше зосередитися на ваших проблемних точках. Почитайте спеціальну літературу або перегляньте онлайн-курси.

Водолій

Вас відвідає геніальна ідея. Запишіть її і обміркуйте, як можна її реалізувати. Повірте, ідея дорожча за гроші.

Риби

Ви окрилені і натхненні. Все це завдяки коханій людині поруч. Віддячте їй за таку шалену енергетику. Організуйте вечір-побачення.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ