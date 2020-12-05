6 грудня 2020 року стане знаменним днем ​​для земних знаків зодіаку. Чого чекати і як правильно його провести — читайте в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ!

Овен

Упевненість у собі — ваш головний козир. Будьте пильні в робочих питаннях і не бійтеся проявляти свій характер.

Телець

Іти на ризик — це про вас. Ви азартна людина, що часом погано може позначитися на роботі. Тому будьте більш раціональні.

Близнюки

Ухвалювати рішення потрібно виважено. Вимкніть серце і увімкніть мозок. Годі керуватися емоціями і почуттями. Знімайте рожеві окуляри.

Рак

Вам може здатися, що успіх пройшов повз вас. Та це зовсім не так. Робіть знову і знову кроки до реалізації своєї мети і побачите, як швидко можна все змінити.

Лев

Контролюйте сказане і зроблене. Не давайте пустих обіцянок. Щоб залишитися в плюсі ​​і не зазнати збитків, чітко сформулюйте, чого ви чекаєте від опонента.

Діва

Вам варто більше часу приділяти близьким. Відійдіть від турбот і проблем. Не треба братися за будь-яку роботу і просиджувати ночі перед монітором. Ви все встигнете.

Терези

Нарешті у вас вселилися надія і віра у світле майбутнє. Відчуваєте, які ви окрилені? Це все спілкування і контакти з правильними людьми.

Скорпіон

Емоційне вигорання не за горами. Зупиніться і відпочиньте. Перегляньте свої цінності. Не все вирішують гроші.

Стрілець

Ваша самовпевненість здатна занапастити все. Не показуйте своєї переваги над іншими. Проявляйте більше розуміння і доброти.

Козеріг

Досить обговорювати і перемивати кісточки іншим. Подивіться на себе і свою поведінку, як ви справляєтеся зі своїм життям, на що витрачаєте час.

Водолій

Час прислухатися до самопочуття. Чи все у вас добре? А чи ви навмисно закриває очі на недугу?

Риби

Риб може занапастити лінь. Зараз не час розслаблятися і відпочивати. Треба стати трохи активнішими, щоб вийти на правильний шлях реалізації своїх цілей.

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