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Вихідні в грудні 2020: чи будуть додаткові вихідні

04.12.2020

Скільки вихідних днів у грудні 2020 року? Коли і які свята очікуються в перший зимовий місяць? Чи вийде запланувати невелику відпустку? Читайте в матеріалі.

Вихідні в грудні

Загальна кількість календарних днів — 31.

Робочі дні — 22 дні.

Вихідні — 9 днів: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 22, 25, 26 і 27 грудня.

Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки Різдву, яке християни західного обряду святкують 25 грудня.

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Свята в грудні 2020

  • 1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України..
  • 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
  • 3 грудня — Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів і аніматорів).
  • 4 грудня — День обіймів, День замовлень подарунків Дідові Морозу.
  • 5 грудня — День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів).
  • 6 грудня — День Збройних сил України.
  • 7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні.
  • 9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам.
  • 10 грудня — День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, початок Хануки.
  • 11 грудня — Міжнародний день гір, Всесвітній день хворих на бронхіальну астму.
  • 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних сил України, Міжнародний день нейтралітету.
  • 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (день ліквідатора).
  • 15 грудня — День працівників суду України, Міжнародний день чаю.
  • 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби України.
  • 18 грудня — Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАЦСу.
  • 19 грудня — День співпраці Південь-Південь Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая.
  • 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей.
  • 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України.
  • 24 грудня — День працівників архівних установ України.
  • 25 грудня — Різдво Христове (за григоріанським календарем).
  • 26 грудня — День подарунків.
  • 29 грудня — День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України.
  • 31 грудня — Останній день року.

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