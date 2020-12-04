Що приготував усім знакам зодіаку новий день? Дізнайтеся в докладному астрологічному прогнозі на 5 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Мати гарний вигляд і добре почуватися — це геть різні речі. Ви часто прагнете до красивого зовнішнього вигляду, переживаючи все в собі. Спробуйте привести до тями і ваші думки. Досить переживати і думати зайве.

Телець

Відпочиньте і насолодіться чудовою атмосферою всього, що відбувається навколо. Годі ганятися за статусом і титулами. Часом важливо просто бути собою і поруч з важливими людьми.

Близнюки

Не робіть фатальної помилки, довіряючи незнайомій людині. Може здатися, що ви дуже добре розбираєтеся в людях і нема чого боятися. Однак це зовсім не так.

Рак

Бути в гармонії з собою — ось ваша головна мета. Перестаньте постійно розсіювати увагу на оточення і сторонніх. Зупиніться і подумайте, а чи все правильно ви робите?

Лев

Леви заряджені на позитив. У суботу ніхто і ніщо не зможе зіпсувати ваш настрій. Це чудова можливість налагодити спілкування з тими, з ким давно втратили зв’язок.

Діва

Ваші емоції — це справжній ураган. Може здатися, що вас усе дістало і ви готові здатися. Не беріться за биття посуду. Вам слід лише заспокоїтися, видихнути і помедитувати.

Терези

Нарешті все повертається на свої місця. Ви відмінно почуваєтесь, подобаєтеся собі в дзеркалі, задоволені фігурою. Знаєте, в чому секрет? У гармонії з собою і зовнішнім світом.

Скорпіон

Здається, що все проти вас. Але це не так. Просто ви своїм різким і нелюб’язним ставленням змусили всіх узяти паузу. Час бути більш стриманим і доброзичливим.

Стрілець

Що було вчора — залишиться вчора. Годі займатися самоаналізом, адже це не може виправити ваші помилки. Логічно зробити висновки і винести з ситуації урок.

Козеріг

Бути біля штурвала — ваше завдання. Не пускайте ситуацію на самоплив. Намагайтеся взяти лідерство на себе, щоб зробити так, як хочете саме ви. Зірки обіцяють труднощі, але приємний результат.

Водолій

Не впадайте у відчай через дрібниці, адже ви неймовірно щаслива людина. Вас можна вже привітати з тим, що ви стали на шлях правильних дій, які приречені на успіх.

Риби

Не думайте, що вам дозволено все. Інакше ризикуєте залишитися ні з чим. Постарайтеся працювати над собою і своїми негативними емоціями, щоб бути більш стриманим і розважливим у складних ситуаціях.

Читайте нас також у Viber і Telegram