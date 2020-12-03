П’ятниця стане для деяких знаків зодіаку знаковим днем. А ось для кого? Дізнайтеся докладніше в гороскопі на 4 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ваше життя у ваших руках. Тому постарайтеся не марнувати його на безглузді роздуми, а чи все правильно ви робите. Живіть тут і зараз.

Телець

Найкращий варіант розвитку всіх подій — це ваше кар’єрне зростання. Та якщо цього раптом не станеться, то ви нічого не втрачаєте. Зірки рекомендують просто ще трохи почекати.

Близнюки

Будьте уважні до знаків долі. У п’ятницю вони будуть максимально явними. Також прислухайтеся до своєї інтуїції!

Рак

Ви добре працюєте над собою, але не помічаєте того, що роблять для вас. Тому постарайтеся бути уважнішими до близьких та їхніх старань.

Лев

Левам усміхнеться удача. Ви чекатимете приємних звісток, які здатні кардинально змінити ваше життя. І вони будуть!

Діва

Діви, зупиніться хоч на мить і усвідомте, що ваше життя кардинально змінилося. Спробуйте знайти комфорт у нових умовах, але точно не опускайте руки.

Терези

Ви зіткнетеся з подіями, які послужать важливим уроком у житті. Зверніть на все, що відбувається, особливу увагу. Ба більше, подивіться, як поводяться ті, хто вас оточує.

Скорпіон

Ваші дії — це показник вашого морального і духовного стану. Тому якщо відчуваєте, що чините погано, то вам потрібні медитація і повне відновлення.

Стрілець

Стрільцям здається, що вони спіймали Бога за бороду. Та не поспішайте робити будь-які висновки. Ще нічого не ясно, і все може змінитися в будь-який момент.

Козеріг

Красиві стосунки і неземне кохання — це поки що сюжет для улюбленого кіно. Не женіться просто за статусом. Подумайте, що ви почуваєте насправді.

Водолій

Ваша увага часто розсіюється на непотрібні й неважливі речі. Постарайтеся зосередитися на основному. Тоді одна конкретна справа піде значно краще.

Риби

Ви окрилені і відчуваєте неймовірний приплив сил. Так тримати. Залишилося тільки знайти надійне джерело енергії, адже незабаром такий заряд піде на спад, а підтримувати його буде необхідно.

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