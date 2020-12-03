Які страви бажані в новорічному меню, а чого в ньому бути не повинно? Що зі святкової їжі схвалить символ року ― Білий Металевий Бик, а що його обурить? Читайте про страви, які мають бути на новорічному столі у 2021 році, просто зараз!

Бик, символ прийдешнього року, ― тварина дуже впевнена в собі. Він обожнює поїсти, але у виборі їжі консервативний. Йому до вподоби прості і смачні страви. При цьому Білий Металевий Бик великий естет. Він на дух не переносить усе, що приготовлено і подано на стіл абияк.

Що має бути в новорічному меню

З огляду на те, що бик ― тварина травоїдна, потрібно приготувати якомога більше страв з рослинних інгредієнтів. І в цьому є певний позитив. По-перше, це чудова нагода випробувати кілька нових рецептів салатів, закусок з овочами, фруктами і зеленню. По-друге, коли як не цьогоріч можна зробити нічне застілля більш легким?

Сирна тарілка (або дошка) на новорічному столі теж буде доречна.

Багато цікавого з нагоди Нового року можна приготувати з грибів. Якщо говорити про найелементарніші і малокомпонентні страви, то цього разу можна зупинитися на фаршированих сиром і цибулею шампіньйонах, класичному жульєні, а також грибній ікрі для бутербродів.

Органічно впишеться в меню будь-яка їжа на основі злаків. Чому б, наприклад, не нафарширувати качку або курку рисом з потрухами, грибочками і яблуком? А можна просто рисом і грибами. Або приготувати святковий варіант вівсяних млинців під грибним соусом.

Ну, а кукурудза і без нагадувань зазвичай присутня у святковому меню. До речі, в традиційне олів’є можна покласти цього року не горошок, а саме кукурудзу.

Доречні в рік Бика також найрізноманітніші страви з риби і морепродуктів. Не варто забувати, що гостям зазвичай дуже подобаються канапе з солоною або консервованою рибою, мідіями або кальмарами.

Проти страв з птиці символ 2021 року теж протестувати не стане. Її можна буде додати в салати, запекти або стушкувати. Крім того, птиця, як і любить Бик, зазвичай проста в приготуванні. Чому б, наприклад, не порадувати гостей рулетиками з курячого філе, фаршированими чорносливом?

Чого не повинно бути на новорічному столі

Цьогоріч на святковому столі може бути будь-яке м’ясо, крім телятини і яловичини. Інакше бик образиться. Вибираючи готові продукти для ковбасної і м’ясної нарізки, необхідно переконатися, що в них не міститься яловичина або телятина.

При приготуванні заливного треба врахувати, що желатин виробляють з бичачих кісток. Так що для цього сегмента святкових страв потрібно буде використовувати желюючі властивості м’яса, птиці чи риби.

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І ще одне табу. Хоча червоний ― чи не головний новорічний колір, цього року треба мінімізувати його присутність у святковому декорі інтер’єру та оформленні страв.

А ще Бик негативно ставиться до спиртних напоїв. Так що ними в новорічну ніч зловживати не варто. Втім, як і завжди.

Про десерти

Бик ― ласун і солодій. Цього року святковий стіл не обійдеться без фруктових десертів і торта. Тільки треба постаратися приготувати все це власними руками. Адже символ року асоціюється з домом і хендмейдом. Це ще одна можливість догодити Білому Металевому Бику.

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