Що приготував новий день кожному знаку зодіаку? Дізнатися про це ви можете в астрологічному прогнозі на 3 грудня 2020 року. Читайте гороскоп на четвер від екстрасенсів СТБ.

Овен

Постарайтеся налагодити взаємини з близьким другом, про якого забули. Зателефонуйте і поговоріть по щирості, не бійтеся проявляти ініціативу.

Телець

Нарешті ви розслабилися і перестали тримати все під своїм контролем. Постарайтеся хоча б день провести в такому режимі релаксу і цілковитого спокою.

Близнюки

Близнюкам час до роботи Багато справ уже повисли над вами величезною хмарою. Перестаньте все відкладати на потім. Саме час братися за розбір.

Рак

Раки дізнаються, що таке справжня удача і фортуна. У четвер усе складатиметься найкращим чином, як ніколи. Тому сміливо пропонуйте свої проєкти і реалізовуйте їх.

Лев

Угамуйте свій запал. Неймовірна енергія починає виливатися в якийсь негатив. Здається, час знайти нове заняття, де ви зможете викидати ендорфіни.

Діва

Ви занадто багато аналізуєте. Це не дає вам вдихнути життя на повну. Припиніть займатися самобичуванням і починайте жити.

Терези

Краса — це ваш головний козир у четвер. Повірте, часом усмішка і трохи чарівності здатні врятувати вас у найбезглуздішій ситуації.

Скорпіон

Годі зриватися на близьких. Вони точно не заслуговують на таке ставлення до себе. Тому перегляньте всі останні конфлікти і перепросіть за ситуації, у яких ви не мали рації.

Стрілець

Будьте більш м’яким і чуттєвим. Навчіться співчувати і надавати моральну підтримку. Тоді ваші друзі й рідні почнуть віддавати ще більше позитивної енергії.

Козеріг

Якщо сумніваєтеся — не робіть. Зірки обіцяють збитки і витрати. Тому відкладіть на потім великі покупки і вкладення.

Водолій

Друзі потрібні для того, щоб допомагати і часом просити про допомогу. Чому ви соромитеся зателефонувати і поговорити по щирості? Вам же це вкрай необхідно.

Риби

Ви серйозно налаштовані перейти на новий рівень взаємин. Повірте, ваша друга половина також готова до цього. А ось у роботі простежується якийсь застій. Починайте працювати і активно діяти!

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