Україна – прекрасна країна для недалеких подорожей. Якщо ви мрієте ближче познайомитися зі своєю батьківщиною та насолодитися краєвидами, — спробуйте відвідати найкращі місця серед гір, берегів і ланів. Тренерка проєкту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська розповіла про топ-10 найкращих місць, побачити які мріє чи не кожен українець. Детальніше читайте у матеріалі.

Манявський водоспад (Івано-Франківська область)

Висота цього водоспаду близько 20 метрів. За розповідями місцевих, ці води мають цілющі й омолоджувальні властивості.

Оптимістична печера (Тернопільська область)

Довжина печери 240 км, і це тільки та частина, яку вже вивчено. Цікаво, що колір гіпсу змінюється. У верхній частині 20-метрового шару він темно-бурий, а ось у нижньому — жовто-сірий.

Актовський каньйон (Миколаївська область)

Довжина каньйону близько 4 кілометрів, а висота скель сягає 50 метрів. Але це не завадило отримати у народі назву «Долина диявола». Назва, звичайно, лякає, проте світанки тут казкові: скелі стають рожево-багряними.

Олешківські піски (Херсонська область)

Найбільша пустеля Європи. Її ділять на 7 частин, кожна з них відрізняється своїми природними і кліматичними особливостями. Тут трапляються навіть невеликі оазиси.

Бакота (Хмельницька область)

Це село затопили у 1981 році, коли будували новий Дністровський гідровузол. Ви можете тут рибалити, замовити екскурсії на теплоході або просто, забравшись на скелі, насолоджуватися краєвидами.

Лемурійське озеро (Херсонська область)

«Українське Мертве море». Одна з особливостей цієї води — рожевий відтінок води через водорості, які в ній ростуть. Крім того, вода і грязі в озері мають лікувальні властивості.

Острів Джарилгач (Херсонська область)

Найбільший острів України та справжня перлина Чорного моря! Такі собі «українські Мальдіви». Дика природа зовсім поруч: олені, лані, муфлони. А ввечері до острова часто припливають дельфіни.

Вилкове (Одеська область)

Тут немає таксі або метро, ​​будинки розташовані на окремих островах, а замість пішохідних доріжок — скрізь вода. За що місто називають «українською Венецією».

Говерла (Закарпатська та Івано-Франківська області)

Найвища точка України. 2061 метрів над рівнем моря.

Шацькі озера (Волинська область)

24 озера, які варто обійти, переплисти, прогрести на човні, об’їхати на велосипеді.

Марина Боржемська також радить відвідати Букський каньйон. Тренерка запевняє, що там надзвичайно прекрасно.

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